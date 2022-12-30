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ВЦИОМ: порядка 60% россиян сожалеют о распаде СССР

Ведомости

Около 60% россиян испытывают чувство сожаления в связи с происшедшим более 30 лет назад распадом СССР, следует из данных опроса ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Не сожалеют о распаде СССР 20% опрошенных, еще 13% отметили, что им это безразлично. Наибольший уровень сожаления отмечен среди граждан старше 45 лет: 70% среди 45-59-летних и 81% среди тех, кому больше 60 лет. 

«Молодое поколение россиян преимущественно спокойно относится к этому историческому событию — 40% 18-24-летних говорят о безразличии (в 3 раза чаще, чем россияне в целом), чувство сожаления испытывают не более 19%», — говорится в исследовании.

Главной причиной сожаления о распаде СССР является былое ощущение единства, сплоченности, дружбы — 26%, далее следуют стабильность, большая держава, лучшая жизнь — по 9%. Те , кто не испытывает сожаления о распаде СССР, аргументируют это прежде всего экономическими доводами, в частности переходом к рыночной системе — 16%, далее следует вариант «прошлое не вернуть» — 15%, столько же говорят о политических изменениях — переходе к демократии.

СССР распался 26 декабря 1991 г. Президент Владимир Путин называл распад Союза «крупнейшей геополитической катастрофой XX в»., трагедией и «распадом исторической России». По его словам, государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения.

В 2016 г. он заявил, что проводить демократические перемены можно было и без развала СССР, а спустя два года сказал, что хотел бы предотвратить его распад, если бы у него была возможность изменить что-либо в истории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных