ВЦИОМ: порядка 60% россиян сожалеют о распаде СССР
Около 60% россиян испытывают чувство сожаления в связи с происшедшим более 30 лет назад распадом СССР, следует из данных опроса ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Не сожалеют о распаде СССР 20% опрошенных, еще 13% отметили, что им это безразлично. Наибольший уровень сожаления отмечен среди граждан старше 45 лет: 70% среди 45-59-летних и 81% среди тех, кому больше 60 лет.
«Молодое поколение россиян преимущественно спокойно относится к этому историческому событию — 40% 18-24-летних говорят о безразличии (в 3 раза чаще, чем россияне в целом), чувство сожаления испытывают не более 19%», — говорится в исследовании.
Главной причиной сожаления о распаде СССР является былое ощущение единства, сплоченности, дружбы — 26%, далее следуют стабильность, большая держава, лучшая жизнь — по 9%. Те , кто не испытывает сожаления о распаде СССР, аргументируют это прежде всего экономическими доводами, в частности переходом к рыночной системе — 16%, далее следует вариант «прошлое не вернуть» — 15%, столько же говорят о политических изменениях — переходе к демократии.
СССР распался 26 декабря 1991 г. Президент Владимир Путин называл распад Союза «крупнейшей геополитической катастрофой XX в»., трагедией и «распадом исторической России». По его словам, государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения.
В 2016 г. он заявил, что проводить демократические перемены можно было и без развала СССР, а спустя два года сказал, что хотел бы предотвратить его распад, если бы у него была возможность изменить что-либо в истории страны.