Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен

В пресс-службе также отметили, что ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки в центре Москвы в период новогодних праздников не планируется. В ночь на 1 января метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно, сообщала пресс-служба столичного дептранса. В новогоднюю ночь работу также продлит часть наземного транспорта.