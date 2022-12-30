Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен
Вход на Красную площадь в Москве ограничат с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«В период с 18:00 мск 31 декабря 2022 г. до 07:00 мск 1 января 2023 г. доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки в центре Москвы в период новогодних праздников не планируется. В ночь на 1 января метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно, сообщала пресс-служба столичного дептранса. В новогоднюю ночь работу также продлит часть наземного транспорта.
Минтруд ранее сообщил, что новогодние каникулы в 2023 г. продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января.