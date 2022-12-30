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Полиция задержала подозреваемого в причастности к взрыву в ресторане в Турции

Ведомости

В Турции задержан человек, которого подозревают в причастности к взрыву в ресторане города Айдын. Об этом сообщил глава минюста Турции Бекир Боздаг в Twitter.

«Предполагаемый виновник взрыва задержан», — написал он. 

Боздаг добавил, что прокуратура района Назилли начала расследование взрыва, возбуждено уголовное дело. Министр выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

30 декабря в районе Назилли турецкого города Айдын произошел взрыв на кухне местного ресторана. В результате происшествия погибли семь человек, еще пятеро получили ранения, они доставлены в больницу. Губернатор Айдына Хюсейн Аксой рассказал, что взрыв случился во время замены баллона с бытовым газом. Это привело к возникновению пожара, который в дальнейшем был потушен. Турецкие власти рассматривают бытовую версию в качестве основной причины взрыва.

В середине ноября в центре Стамбула на улице Истикляль произошел взрыв. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал — 81. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у инцидента есть признаки терроризма. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривался теракт.

Позже причастный к произошедшему был задержан. По информации МВД, предполагаемый виновник относится к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. В управлении безопасности Стамбула рассказали, что задержанная является гражданкой Сирии, ее зовут Ахлам Альбашир. Правоохранительные органы отметили, что она призналась в принадлежности к РПК.

Ранее по теме: В результате взрыва в ресторане в Турции погибли семь человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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