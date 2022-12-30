Полиция задержала подозреваемого в причастности к взрыву в ресторане в Турции

30 декабря в районе Назилли турецкого города Айдын произошел взрыв на кухне местного ресторана. В результате происшествия погибли семь человек, еще пятеро получили ранения, они доставлены в больницу. Губернатор Айдына Хюсейн Аксой рассказал, что взрыв случился во время замены баллона с бытовым газом. Это привело к возникновению пожара, который в дальнейшем был потушен. Турецкие власти рассматривают бытовую версию в качестве основной причины взрыва.