Полиция задержала подозреваемого в причастности к взрыву в ресторане в Турции
В Турции задержан человек, которого подозревают в причастности к взрыву в ресторане города Айдын. Об этом сообщил глава минюста Турции Бекир Боздаг в Twitter.
«Предполагаемый виновник взрыва задержан», — написал он.
Боздаг добавил, что прокуратура района Назилли начала расследование взрыва, возбуждено уголовное дело. Министр выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
30 декабря в районе Назилли турецкого города Айдын произошел взрыв на кухне местного ресторана. В результате происшествия погибли семь человек, еще пятеро получили ранения, они доставлены в больницу. Губернатор Айдына Хюсейн Аксой рассказал, что взрыв случился во время замены баллона с бытовым газом. Это привело к возникновению пожара, который в дальнейшем был потушен. Турецкие власти рассматривают бытовую версию в качестве основной причины взрыва.
В середине ноября в центре Стамбула на улице Истикляль произошел взрыв. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал — 81. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у инцидента есть признаки терроризма. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривался теракт.
Позже причастный к произошедшему был задержан. По информации МВД, предполагаемый виновник относится к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. В управлении безопасности Стамбула рассказали, что задержанная является гражданкой Сирии, ее зовут Ахлам Альбашир. Правоохранительные органы отметили, что она призналась в принадлежности к РПК.