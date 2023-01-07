В МЧС сообщили о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Краснодаром
Работу Керченской паромной переправы возобновили, сообщило управление МЧС по Крыму на своем сайте.
«По состоянию на 09:15 7 января 2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Паромное сообщение было приостановлено 6 января из-за ухудшения погодных условий.
Почти все пассажирские и грузовые потоки на полуостров перенаправлены через Крымский мост. Его автомобильная часть начала работать в октябре 2018 г. Пассажирское железнодорожное движение было открыто в декабре 2019 г., а грузовое — в июле 2020 г. 8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», а его исполнителями являются спецслужбы Украины.