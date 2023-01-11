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Общество

В США произошел сбой в системе оповещения пилотов

Ведомости

В системе оповещения для пилотов (NOTAM) США произошел сбой, ситуация может привести к отмене всех полетов в стране. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), передает телеканал ABC.

«У FAA произошел сбой, который влияет на работу NOTAM. В настоящее время могут состояться не все рейсы», — цитирует телеканал заявление FAA.

Позже ведомство сообщило в Twitter, что работает над восстановлением системы оповещения для пилотов. В частности, FAA пришлось перезагрузить NOTAM. Согласно последнему сообщению ведомства, часть функций уже восстановлена, однако работа NOTAM по-прежнему ограничена. 

SkyNews со ссылкой на данные сервиса отслеживания рейсов FlightAware.com пишет, что из-за сбоя в США было задержано около 760 полетов, еще 91 был и вовсе отменен.

В авиакомпании American Airlines заявили, что продолжают следить за ситуацией, и посоветовали пассажирам проверять информацию о рейсе на сайте авиакомпании. В United Airlines также подтвердили технический сбой. Там заявили, что из-за возникших проблем задержаны все внутренние рейсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных