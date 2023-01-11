В США произошел сбой в системе оповещения пилотов
В системе оповещения для пилотов (NOTAM) США произошел сбой, ситуация может привести к отмене всех полетов в стране. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), передает телеканал ABC.
«У FAA произошел сбой, который влияет на работу NOTAM. В настоящее время могут состояться не все рейсы», — цитирует телеканал заявление FAA.
Позже ведомство сообщило в Twitter, что работает над восстановлением системы оповещения для пилотов. В частности, FAA пришлось перезагрузить NOTAM. Согласно последнему сообщению ведомства, часть функций уже восстановлена, однако работа NOTAM по-прежнему ограничена.
SkyNews со ссылкой на данные сервиса отслеживания рейсов FlightAware.com пишет, что из-за сбоя в США было задержано около 760 полетов, еще 91 был и вовсе отменен.
В авиакомпании American Airlines заявили, что продолжают следить за ситуацией, и посоветовали пассажирам проверять информацию о рейсе на сайте авиакомпании. В United Airlines также подтвердили технический сбой. Там заявили, что из-за возникших проблем задержаны все внутренние рейсы.