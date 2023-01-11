В США произошел сбой в системе оповещения пилотов

В авиакомпании American Airlines заявили, что продолжают следить за ситуацией, и посоветовали пассажирам проверять информацию о рейсе на сайте авиакомпании. В United Airlines также подтвердили технический сбой. Там заявили, что из-за возникших проблем задержаны все внутренние рейсы.