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Общество

В Барселоне произошли столкновения между протестующими и полицией

Ведомости

Протесты за независимость Каталонии, проходящие на фоне испано-французского саммита в Барселоне, привели к столкновениям между демонстрантами и полицией, сообщил телеканал La Sexta.

Сотрудники полиции применили силу в отношении манифестантов после того, как некоторые участники акции преодолели полицейский кордон в направлении площади Уркинаона, где в октябре 2019 г. проходили акции протеста против вынесения приговора лидерам каталонского процесса. В митинге участвует около 6500 демонстрантов, уточняет испанский канал.

Акция протеста началась днем 19 января на фоне прибытия в страну президента Франции Эммануэля Макрона для встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Как заявил бывший вице-президент женералитета Каталонии Ориол Жункерас, митингующие пришли сказать Санчесу, что процесс независимости Каталонии не завершен. Он связал это и с присутствием на саммите действующего президента Каталонии Пере Арагонеса.

В декабре прошлого года Санчес заверил, что каталонский процесс завершился и в автономном сообществе никогда не будет референдума о самоопределении, передавало агентство EFE.

В Каталонии 1 октября 2017 г. по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. Верховный суд Испании в 2019 г. вынес ряд приговоров каталонским политикам, оставшимся в стране. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Правительство Испании объявило помилование заключенных в конце июня 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных