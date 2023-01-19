В Барселоне произошли столкновения между протестующими и полицией
Протесты за независимость Каталонии, проходящие на фоне испано-французского саммита в Барселоне, привели к столкновениям между демонстрантами и полицией, сообщил телеканал La Sexta.
Сотрудники полиции применили силу в отношении манифестантов после того, как некоторые участники акции преодолели полицейский кордон в направлении площади Уркинаона, где в октябре 2019 г. проходили акции протеста против вынесения приговора лидерам каталонского процесса. В митинге участвует около 6500 демонстрантов, уточняет испанский канал.
Акция протеста началась днем 19 января на фоне прибытия в страну президента Франции Эммануэля Макрона для встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Как заявил бывший вице-президент женералитета Каталонии Ориол Жункерас, митингующие пришли сказать Санчесу, что процесс независимости Каталонии не завершен. Он связал это и с присутствием на саммите действующего президента Каталонии Пере Арагонеса.
В декабре прошлого года Санчес заверил, что каталонский процесс завершился и в автономном сообществе никогда не будет референдума о самоопределении, передавало агентство EFE.
В Каталонии 1 октября 2017 г. по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. Верховный суд Испании в 2019 г. вынес ряд приговоров каталонским политикам, оставшимся в стране. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Правительство Испании объявило помилование заключенных в конце июня 2021 г.