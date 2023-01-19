В Барселоне произошли столкновения между протестующими и полицией

В Каталонии 1 октября 2017 г. по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. Верховный суд Испании в 2019 г. вынес ряд приговоров каталонским политикам, оставшимся в стране. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Правительство Испании объявило помилование заключенных в конце июня 2021 г.