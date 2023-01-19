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Суд рассмотрит уголовное дело колумбийца в закрытом режиме

Ведомости

Головинский суд Москвы закрыл судебный процесс в отношении колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. В суде уточнили, что первое рассмотрение по существу назначено на 9 февраля 2023 г.

О закрытии процесса от представителей СМИ и слушателей ходатайствовала защита подсудимого, ссылаясь на наличие в материалах дела документов о состоянии его здоровья. Судья Дмитрий Арнаут согласился с доводом адвоката и удовлетворил ходатайство.

Хиральдо Сарай предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (пп. «б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ РФ.

По версии следствия, с 5 марта по 9 апреля 2022 г. Хиральдо Сарай, имея вид на жительство в РФ, в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. По телефонам удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных сил РФ, в том числе убийствах мирного населения, отмечали в Следственном комитете (СК) РФ.

В рамках расследования СК изучил изъятую из тайника колумбийца технику, предметы и документы.

«Исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию», – заявляли в ведомстве. После этого была вскрыта цепочка финансирования преступной группы, а на денежные средства и цифровые финансовые активы следствием наложен арест.

Иные фигуранты объявлены в розыск.

Кроме того, в ходе расследования следствием были получены данные об использовании этой же группой лиц аналогичной схемы применения телефонов с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 г. и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных