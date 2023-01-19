Суд рассмотрит уголовное дело колумбийца в закрытом режиме

По версии следствия, с 5 марта по 9 апреля 2022 г. Хиральдо Сарай, имея вид на жительство в РФ, в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. По телефонам удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных сил РФ, в том числе убийствах мирного населения, отмечали в Следственном комитете (СК) РФ.