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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 20 января

Ведомости

Комплекс городского хозяйства Москвы и столичный главк МЧС предупредили москвичей о дожде с грозой в ночь на 20 января, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В ближайшие часы и в ночь на 20 января в столице ожидаются местами грозы, дождь, мокрый снег, возможны гололед и усиление ветра с порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении.

Граждан призвали «быть предельно внимательными и аккуратными» на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, добавили в пресс-службе.

В Москве и Подмосковье ранее несколько раз объявляли «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. В Москве период предупреждения действовал до 14 января, в Подмосковье — до 13 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных