Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 20 января

Граждан призвали «быть предельно внимательными и аккуратными» на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, добавили в пресс-службе.