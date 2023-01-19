Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 20 января
Комплекс городского хозяйства Москвы и столичный главк МЧС предупредили москвичей о дожде с грозой в ночь на 20 января, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«В ближайшие часы и в ночь на 20 января в столице ожидаются местами грозы, дождь, мокрый снег, возможны гололед и усиление ветра с порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении.
Граждан призвали «быть предельно внимательными и аккуратными» на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, добавили в пресс-службе.
В Москве и Подмосковье ранее несколько раз объявляли «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. В Москве период предупреждения действовал до 14 января, в Подмосковье — до 13 января.