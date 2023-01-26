В HeadHunter сменился гендиректор
На пост нового генерального директора HeadHunter назначен замгендиректора Дмитрий Сергиенков, сообщила пресс-служба компании. Изменения вступят в силу с 1 марта, уточняется в пресс-релизе.
На новой должности Сергиенков сменит Михаила Жукова, который возглавлял HeadHunter в течение почти 15 лет (с 2008 по 2023 г.) Как сообщили в HeadHunter, Жуков станет президентом компании и останется членом совета директора. На новой должности он займется поддержанием и развитием отношений с главными акционерами и госорганами, а также управлением рисками, включая информационную безопасность. Как член совета директоров он будет участвовать в формировании стратегии и мониторить ее исполнение.
В 2017 г. Сергиенков пришел в HeadHunter. С 2021 г. он был замгендиректора и отвечал за реализацию главных направлений стратегии и продуктовое развитие компании. До этого Сергиенков в HeadHunter занимал должность директора по стратегии и инвестициям, а также лидировал проекты на рынках капитала, в том числе IPO на Nasdaq в 2019 г.
До прихода в компанию Сергиенков был вице-президентом инвест-банковского департамента JP Morgan Chase.