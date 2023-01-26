В HeadHunter сменился гендиректор

На новой должности Сергиенков сменит Михаила Жукова, который возглавлял HeadHunter в течение почти 15 лет (с 2008 по 2023 г.) Как сообщили в HeadHunter, Жуков станет президентом компании и останется членом совета директора. На новой должности он займется поддержанием и развитием отношений с главными акционерами и госорганами, а также управлением рисками, включая информационную безопасность. Как член совета директоров он будет участвовать в формировании стратегии и мониторить ее исполнение.