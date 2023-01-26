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Бизнес

В HeadHunter сменился гендиректор

Ведомости

На пост нового генерального директора HeadHunter назначен замгендиректора Дмитрий Сергиенков, сообщила пресс-служба компании. Изменения вступят в силу с 1 марта, уточняется в пресс-релизе.

На новой должности Сергиенков сменит Михаила Жукова, который возглавлял HeadHunter в течение почти 15 лет (с 2008 по 2023 г.) Как сообщили в HeadHunter, Жуков станет президентом компании и останется членом совета директора. На новой должности он займется поддержанием и развитием отношений с главными акционерами и госорганами, а также управлением рисками, включая информационную безопасность. Как член совета директоров он будет участвовать в формировании стратегии и мониторить ее исполнение.

В 2017 г. Сергиенков пришел в HeadHunter. С 2021 г. он был замгендиректора и отвечал за реализацию главных направлений стратегии и продуктовое развитие компании. До этого Сергиенков в HeadHunter занимал должность директора по стратегии и инвестициям, а также лидировал проекты на рынках капитала, в том числе IPO на Nasdaq в 2019 г.

До прихода в компанию Сергиенков был вице-президентом инвест-банковского департамента JP Morgan Chase.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных