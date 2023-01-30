Число погибших при взрыве в Пакистане выросло до 32
Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 32, пострадали 147 человек, сообщил телеканал Geo со ссылкой на официальные лица.
Сейчас полиция сосредоточена на спасательной операции, заявил офицер полиции города Пешавар Эйджаз Хан. «Мы не можем с уверенностью сказать, но внутри мечети пахнет взрывчаткой», — добавил он. Ранее агентство Reuters сообщало о 28 погибших и 150 пострадавших.
Взрыв произошел днем 30 января во время молитвы. В результате взрыва часть мечети обрушилась, в том числе крыша здания. Взрыв совершил террорист-смертник. По оценкам очевидцев, в момент молитвы в мечети находилось около 120 человек, большинство из которых представители полиции, армии и подразделений саперов.