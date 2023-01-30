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Число погибших при взрыве в Пакистане выросло до 32

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Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 32, пострадали 147 человек, сообщил телеканал Geo со ссылкой на официальные лица.

Сейчас полиция сосредоточена на спасательной операции, заявил офицер полиции города Пешавар Эйджаз Хан. «Мы не можем с уверенностью сказать, но внутри мечети пахнет взрывчаткой», — добавил он. Ранее агентство Reuters сообщало о 28 погибших и 150 пострадавших.

Взрыв произошел днем 30 января во время молитвы. В результате взрыва часть мечети обрушилась, в том числе крыша здания. Взрыв совершил террорист-смертник. По оценкам очевидцев, в момент молитвы в мечети находилось около 120 человек, большинство из которых представители полиции, армии и подразделений саперов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных