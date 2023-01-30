Число погибших при взрыве в Пакистане выросло до 32

Взрыв произошел днем 30 января во время молитвы. В результате взрыва часть мечети обрушилась, в том числе крыша здания. Взрыв совершил террорист-смертник. По оценкам очевидцев, в момент молитвы в мечети находилось около 120 человек, большинство из которых представители полиции, армии и подразделений саперов.