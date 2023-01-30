Онлайн-мониторинг за больными диабетом могут ввести еще в двух регионах

Эксперимент по использованию медицинских изделий для удаленного контроля состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией может быть распространен еще на два региона – Иркутскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Это следует из проекта постановления правительства России, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.