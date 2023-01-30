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Онлайн-мониторинг за больными диабетом могут ввести еще в двух регионах

Ведомости

Эксперимент по использованию медицинских изделий для удаленного контроля состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией может быть распространен еще на два региона – Иркутскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Это следует из проекта постановления правительства России, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Таким образом, в пилотном проекте смогут принять участие в общей сложности восемь регионов. Сейчас экспериментальные правовые режимы (ЭПР) для дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов введены в Новосибирской, Рязанской, Магаданской, Самарской и Тюменской областях, а также Республике Татарстан. Полный список субъектов должны определить Минздрав и госкорпорация «Ростех».

Сам эксперимент пройдет в 2023-2024 гг., следует из постановления правительства. Введенные в некоторых регионах ЭПР позволяют проверить, как работает новое технологическое решение на практике, и определить, допустимо ли его повсеместное внедрение, объясняла ранее старший эксперт Центра стратегических разработок по направлению «Институты и общество» Ольга Шепелева.

В эксперименте будут использоваться отечественные медицинские изделия, за исключением тех случаев, когда необходимое оборудование российского производства отсутствует на рынке, сказано в соответствующем проекте постановления. Мониторинг состояния здоровья будет осуществляться на площадке информационной системы «Персональные медицинские помощники», оператором которой является Объединенная приборостроительная корпорация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных