Онлайн-мониторинг за больными диабетом могут ввести еще в двух регионах
Эксперимент по использованию медицинских изделий для удаленного контроля состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией может быть распространен еще на два региона – Иркутскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Это следует из проекта постановления правительства России, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.
Таким образом, в пилотном проекте смогут принять участие в общей сложности восемь регионов. Сейчас экспериментальные правовые режимы (ЭПР) для дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов введены в Новосибирской, Рязанской, Магаданской, Самарской и Тюменской областях, а также Республике Татарстан. Полный список субъектов должны определить Минздрав и госкорпорация «Ростех».
Сам эксперимент пройдет в 2023-2024 гг., следует из постановления правительства. Введенные в некоторых регионах ЭПР позволяют проверить, как работает новое технологическое решение на практике, и определить, допустимо ли его повсеместное внедрение, объясняла ранее старший эксперт Центра стратегических разработок по направлению «Институты и общество» Ольга Шепелева.
В эксперименте будут использоваться отечественные медицинские изделия, за исключением тех случаев, когда необходимое оборудование российского производства отсутствует на рынке, сказано в соответствующем проекте постановления. Мониторинг состояния здоровья будет осуществляться на площадке информационной системы «Персональные медицинские помощники», оператором которой является Объединенная приборостроительная корпорация.