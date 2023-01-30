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Около четверти британцев испытывают проблемы с отоплением на фоне кризиса

Ведомости

Почти четверть жителей Великобритании испытывают проблемы с отоплением на фоне экономического кризиса, они не могут довести температуру в своих жилищах до желаемого уровня из-за высокой стоимости услуги. Такие данные содержаться в опросе Национальной статистической службы Великобритании (ONS).

По данным статистического ведомства, 23% опрошенных мерзнут у себя дома, 63% из них сообщили, что используют меньше газа и электричества из-за роста стоимости жизни, а более 96% меньше пользуются отоплением. Также участники опроса пожаловались на повышение стоимости жизни (92%) и услуг здравоохранения (80%).

Информация была собрана в ходе нового зимнего опроса, в ходе которого людей спрашивали о влиянии экономического кризиса на взрослых британцев в холодные месяцы с 22 ноября по 18 декабря 2022 г.

Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима 2022-2023 гг. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных