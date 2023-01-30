Около четверти британцев испытывают проблемы с отоплением на фоне кризиса
Почти четверть жителей Великобритании испытывают проблемы с отоплением на фоне экономического кризиса, они не могут довести температуру в своих жилищах до желаемого уровня из-за высокой стоимости услуги. Такие данные содержаться в опросе Национальной статистической службы Великобритании (ONS).
По данным статистического ведомства, 23% опрошенных мерзнут у себя дома, 63% из них сообщили, что используют меньше газа и электричества из-за роста стоимости жизни, а более 96% меньше пользуются отоплением. Также участники опроса пожаловались на повышение стоимости жизни (92%) и услуг здравоохранения (80%).
Информация была собрана в ходе нового зимнего опроса, в ходе которого людей спрашивали о влиянии экономического кризиса на взрослых британцев в холодные месяцы с 22 ноября по 18 декабря 2022 г.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима 2022-2023 гг. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.