Около 500 000 человек в Париже вышли на протесты против пенсионной реформы
На улицы Парижа во вторник, 31 января, на акции протеста против пенсионный реформы вышли около 500 000 человек, сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на данные профсоюза CGT («Всеобщая конфедерация труда»).
Это уже вторая крупная акция протеста против пенсионной реформы. В предыдущий раз массовые акции прошли 19 января. По информации CGT, в первый день количество протестующих в Париже составило 400 000 человек. При этом, как сообщили в МВД Франции, в столице в протестах против пенсионной реформы участвовали 80 000 человек. По их оценкам, 19 января на улицы французских городов в общей сложности вышли 1,12 млн человек. В то же время лидер CGT Филипп Мартинез заявил, что общее количество протестующих в стране составило в тот день свыше 2 млн человек.
Французский премьер Элизабет Борн вечером 10 января представила предварительный план пенсионной реформы. С 1 сентября 2023 г. в стране предлагается повышать возраст выхода на пенсию на три месяца в год, чтобы довести его до 64 лет к 2030 г. Трудовой стаж предлагается ограничить 43 годами, лицам с неполным стажем предлагается уходить на пенсию в 67 лет к концу реформы. Необходимость подобных мер аргументировалась сокращением числа активно работающих налогоплательщиков, обеспечивающих пенсионеров, и ростом бюджетного дефицита.