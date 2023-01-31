Около 500 000 человек в Париже вышли на протесты против пенсионной реформы

Это уже вторая крупная акция протеста против пенсионной реформы. В предыдущий раз массовые акции прошли 19 января. По информации CGT, в первый день количество протестующих в Париже составило 400 000 человек. При этом, как сообщили в МВД Франции, в столице в протестах против пенсионной реформы участвовали 80 000 человек. По их оценкам, 19 января на улицы французских городов в общей сложности вышли 1,12 млн человек. В то же время лидер CGT Филипп Мартинез заявил, что общее количество протестующих в стране составило в тот день свыше 2 млн человек.