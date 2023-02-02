Неизвестный открыл стрельбу возле ТЦ в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возле одного из торговых центров неизвестный открыл стрельбу, передают «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области.
«Сегодня в дежурную часть отдела полиции №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле», – сообщили в ведомстве.
В результате происшествия, по предварительным данным, пострадавших нет. Полиция ищет стрелявшего.
По данным Telegram-канала Mash, стрельбу устроил недавно уволенный сотрудник ТЦ «Димбо», который стоит на учете в психдиспансере. По словам источников Mash, мужчина пришел на старое место работы с ружьем и сумкой. По камерам его заметил охранник, который сразу же выбежал навстречу и обезвредил вооруженного мужчину. Официального подтверждения этой информации пока нет.
24 ноября 2022 г. Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело об убийстве троих человек и покушении на убийство четвертого после стрельбы на улице в Крымске. В сообщении ведомства отмечалось, что 66-летний мужчина выстрелил в своих знакомых, а после покончил с собой. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники сообщал, что огонь открыл местный житель Владимир Жиров. 24 ноября он проиграл суд о взыскании неосновательного обогащения — другими сторонами в суде выступали его жена и сын.