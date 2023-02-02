Неизвестный открыл стрельбу возле ТЦ в Ростове-на-Дону

24 ноября 2022 г. Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело об убийстве троих человек и покушении на убийство четвертого после стрельбы на улице в Крымске. В сообщении ведомства отмечалось, что 66-летний мужчина выстрелил в своих знакомых, а после покончил с собой. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники сообщал, что огонь открыл местный житель Владимир Жиров. 24 ноября он проиграл суд о взыскании неосновательного обогащения — другими сторонами в суде выступали его жена и сын.