Газета
Общество

Неизвестный открыл стрельбу возле ТЦ в Ростове-на-Дону

Ведомости

В Ростове-на-Дону возле одного из торговых центров неизвестный открыл стрельбу, передают «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области.

«Сегодня в дежурную часть отдела полиции №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле», – сообщили в ведомстве.

В результате происшествия, по предварительным данным, пострадавших нет. Полиция ищет стрелявшего.

По данным Telegram-канала Mash, стрельбу устроил недавно уволенный сотрудник ТЦ «Димбо», который стоит на учете в психдиспансере. По словам источников Mash, мужчина пришел на старое место работы с ружьем и сумкой. По камерам его заметил охранник, который сразу же выбежал навстречу и обезвредил вооруженного мужчину. Официального подтверждения этой информации пока нет.

24 ноября 2022 г. Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело об убийстве троих человек и покушении на убийство четвертого после стрельбы на улице в Крымске. В сообщении ведомства отмечалось, что 66-летний мужчина выстрелил в своих знакомых, а после покончил с собой. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники сообщал, что огонь открыл местный житель Владимир Жиров. 24 ноября он проиграл суд о взыскании неосновательного обогащения — другими сторонами в суде выступали его жена и сын.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных