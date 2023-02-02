Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя перевели в тюремную больницу

8 июня 2022 г. сотрудники ФСБ задержали Митволя в аэропорту «Внуково», когда он пытался улететь в Дубай. Затем силовики сопроводили его в Красноярск, где он был арестован. Помощница Митволя тогда утверждала, что он собирался улететь в Дубай на отдых. Митволя подозревают в хищении более 900 млн руб. на посту председателя совета директоров АО «Красноярский ТИЗИС» при строительстве красноярского метро. Митволя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы.