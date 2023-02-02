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Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя перевели в тюремную больницу

Ведомости

Бывший замглавы Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь госпитализирован в тюремную больницу после резкого ухудшения самочувствия, передают «Коммерсантъ» и ТАСС.

«Митволь госпитализирован в КТБ-1 [Больница системы ГУ ФСИН]. Пневмония», – рассказали в правоохранительных органах в комментарии ТАСС.

Жена Митволя Людмила рассказала «Коммерсанту», что он страдал от повышенной температуры последние десять дней, сегодня же она превысила 40 градусов. Врачи осмотрели подследственного и приняли решение о его экстренной госпитализации. По ее данным, речь идет о «крупном воспалительном заболевании».

Людмила Митволь также подчеркнула, что в последнее время в камеру к ее супругу регулярно переводили кашлявших арестованных, а несколько дней назад его самого переселили в холодную камеру без холодильника, унитаза и горячей воды. При этом незадолго до ареста Митволь перенес несколько операций, связанных с почками.

Олег Митволь руководил Северным административным округом Москвы с июля 2009 г. по октябрь 2010 г. До этого он в течение пяти лет был заместителем руководителя Росприроднадзора.

8 июня 2022 г. сотрудники ФСБ задержали Митволя в аэропорту «Внуково», когда он пытался улететь в Дубай. Затем силовики сопроводили его в Красноярск, где он был арестован. Помощница Митволя тогда утверждала, что он собирался улететь в Дубай на отдых. Митволя подозревают в хищении более 900 млн руб. на посту председателя совета директоров АО «Красноярский ТИЗИС» при строительстве красноярского метро. Митволя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Позднее стало известно, что Митволь заключил досудебное соглашение и выразил готовность возместить ущерб. Как уточняет «Коммерсантъ», Митволь погасил ущерб на 1 млн руб. В июле в Красноярском крае по этому делу также был задержан министр транспорта региона Константин Димитров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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