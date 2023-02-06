В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 300 человек

Информация о российских туристах среди погибших и пострадавших в обеих странах пока отсутствует. «На данный момент не располагаем информацией, есть ли среди пострадавших [в Турции] российские граждане, ждем информации от посольства», – сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, землетрясение произошло далеко от туристической зоны, куда не направляются организованные группы российских туристов. Об этом же сообщили и в посольстве России в Дамаске: «В данный момент пока такой информации не поступало, мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию, пока такой информации нет», – сказал посол РФ в Сирии Александр Ефимов.