В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 300 человек
В результате землетрясения на юго-востоке Турции по меньшей мере погибли 76 человек. Об этом сообщает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
«Согласно первой информации, полученной от SAKOM (Группа Центра координации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. – “Ведомости”), на данный момент 76 наших граждан погибли <...>; 440 наших граждан получили ранения», – сказано в сообщении. После этого губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр землетрясения, Омера Чошкун сообщил, что точное число жертв назвать невозможно, передает агентство Anadolu.
Землетрясение также произошло и в некоторых районах Сирии. В результате произошедшего погибли 237 человек, еще 639 получили ранения, передает CNN со ссылкой на Минздрав страны.
Информация о российских туристах среди погибших и пострадавших в обеих странах пока отсутствует. «На данный момент не располагаем информацией, есть ли среди пострадавших [в Турции] российские граждане, ждем информации от посольства», – сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, землетрясение произошло далеко от туристической зоны, куда не направляются организованные группы российских туристов. Об этом же сообщили и в посольстве России в Дамаске: «В данный момент пока такой информации не поступало, мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию, пока такой информации нет», – сказал посол РФ в Сирии Александр Ефимов.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. в AFAD уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др. Помимо этого, толчки ощущались и в столице Ливана Бейруте.
В результате этих землетрясений в Турции обрушилась включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО историческая крепость в провинции Газиантеп, передает местная газета Posta.