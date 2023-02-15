В Казахстане арестовали имущество россиянина за операции с криптовалютой

Ранее в феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кратно повысить налоги на майнинг криптовалют в республике. По словам Токаева, текущая ставка в 1 тенге, или 0,18 руб. за 1 кВт/ч, «ничтожно мала». Токаев заявил, что социально-экономический эффект от этой деятельности минимальный, при этом она потребляет много электроэнергии.