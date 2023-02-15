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Общество

В Казахстане арестовали имущество россиянина за операции с криптовалютой

Ведомости

Суд в Казахстане арестовал имущество россиянина на сумму 85 млн тенге ($188 000), в том числе цифровые активы на криптобирже Binance, сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ).

Выявили нарушителя в рамках расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных криптообменников, благодаря которому была выявлена группа лиц, осуществлявшая запрещенную в республике предпринимательскую деятельность с криптовалютой. Следствие считает, что россиянин в 2020-2023 гг. в результате незаконной деятельности извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге (почти $400 000).

Досудебное расследование продолжается.

В 2020 г. в Казахстане приняли закон, согласно которому криптовалюты признаются имуществом и не могут выступать средством платежа. Их выпуск и оборот разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана», который имеет особый правовой режим.

Ранее по теме: Токаев поручил повысить налоги на майнинг криптовалют в Казахстане

Ранее в феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кратно повысить налоги на майнинг криптовалют в республике. По словам Токаева, текущая ставка в 1 тенге, или 0,18 руб. за 1 кВт/ч, «ничтожно мала». Токаев заявил, что социально-экономический эффект от этой деятельности минимальный, при этом она потребляет много электроэнергии.

Он также поручил Агентству по финансовому мониторингу в срок до 19 марта проанализировать ситуацию в сфере производства криптовалют: выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, а также изучить договоры, на основании которых получены технические условия на подключение к электросетям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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