Газета
Бизнес

Токаев поручил повысить налоги на майнинг криптовалют в Казахстане

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кратно повысить налоги на майнинг криптовалют в республике, сообщает местное издание Tengrinews.

По словам Токаева, текущая ставка в 1 тенге, или 0,18 руб. за 1 кВт/ч, «ничтожно мала». «Поручаю правительству проработать кратное увеличение данного налога в кратчайшие сроки», — заявил он на расширенном заседании правительства.

Кабмин должен будет к 1 апреля разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию майнинга. Токаев заявил, что социально-экономический эффект от этой деятельности минимальный, при этом она потребляет много электроэнергии. «Причем отдельные недобросовестные майнеры откровенно пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование. Самое главное — исчерпывая прошлые ресурсы, эти дельцы монетизируют в других юрисдикциях», — добавил президент.

Он также поручил Агентству по финансовому мониторингу в срок до 19 марта проанализировать ситуацию в сфере производства криптовалют: выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, а также изучить договоры, на основании которых получены технические условия на подключение к электросетям.

«Государство не против так называемого белого майнинга, но те, кто хотят работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, запускать проекты зеленой энергетики», — заявил Токаев.

В 2020 г. в Казахстане приняли закон, согласно которому криптовалюты признаются имуществом и не могут выступать средством платежа. Их выпуск и оборот разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана», который имеет особый правовой режим.

По данным Кембриджского университета, в августе 2021 г. Казахстан занял второе место в мире по майнингу биткойна после того, как туда переехал ряд крупных китайских криптодобывающих компаний из-за введения запрета на майнинг и торговлю криптовалютами на территории КНР. С 1 января 2022 г. в Казахстане действует налог на цифровой майнинг.

Еще с осени системный оператор единой электроэнергетической системы Казахстана KEGOC начал ограничивать поставку электроэнергии некоторым майнинговым компаниям в часы пиковой нагрузки, объясняя это необходимостью снизить возросшее потребление. По данным Минэнерго, рост потребления электроэнергии в стране в 2020 г. составил порядка 2%, а в прошлом году — 7%, в том числе из-за майнинга.

В январе KEGOC на неделю отключил 196 майнинговых ферм от энергосети до февраля. В компании объяснили решение напряженной ситуацией с поддержанием баланса электроэнергии и мощности: уже через день в Казахстане, а также в соседних Киргизии и Узбекистане, объединенных одной энергосистемой, начались проблемы с электроэнергией.

Ранее по теме: Казахстанских майнеров на неделю отключили от энергоснабжения

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных