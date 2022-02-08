Токаев поручил повысить налоги на майнинг криптовалют в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кратно повысить налоги на майнинг криптовалют в республике, сообщает местное издание Tengrinews.
По словам Токаева, текущая ставка в 1 тенге, или 0,18 руб. за 1 кВт/ч, «ничтожно мала». «Поручаю правительству проработать кратное увеличение данного налога в кратчайшие сроки», — заявил он на расширенном заседании правительства.
Кабмин должен будет к 1 апреля разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию майнинга. Токаев заявил, что социально-экономический эффект от этой деятельности минимальный, при этом она потребляет много электроэнергии. «Причем отдельные недобросовестные майнеры откровенно пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование. Самое главное — исчерпывая прошлые ресурсы, эти дельцы монетизируют в других юрисдикциях», — добавил президент.
Он также поручил Агентству по финансовому мониторингу в срок до 19 марта проанализировать ситуацию в сфере производства криптовалют: выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, а также изучить договоры, на основании которых получены технические условия на подключение к электросетям.
«Государство не против так называемого белого майнинга, но те, кто хотят работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, запускать проекты зеленой энергетики», — заявил Токаев.
В 2020 г. в Казахстане приняли закон, согласно которому криптовалюты признаются имуществом и не могут выступать средством платежа. Их выпуск и оборот разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана», который имеет особый правовой режим.
По данным Кембриджского университета, в августе 2021 г. Казахстан занял второе место в мире по майнингу биткойна после того, как туда переехал ряд крупных китайских криптодобывающих компаний из-за введения запрета на майнинг и торговлю криптовалютами на территории КНР. С 1 января 2022 г. в Казахстане действует налог на цифровой майнинг.
Еще с осени системный оператор единой электроэнергетической системы Казахстана KEGOC начал ограничивать поставку электроэнергии некоторым майнинговым компаниям в часы пиковой нагрузки, объясняя это необходимостью снизить возросшее потребление. По данным Минэнерго, рост потребления электроэнергии в стране в 2020 г. составил порядка 2%, а в прошлом году — 7%, в том числе из-за майнинга.
В январе KEGOC на неделю отключил 196 майнинговых ферм от энергосети до февраля. В компании объяснили решение напряженной ситуацией с поддержанием баланса электроэнергии и мощности: уже через день в Казахстане, а также в соседних Киргизии и Узбекистане, объединенных одной энергосистемой, начались проблемы с электроэнергией.