Токаев поручил повысить налоги на майнинг криптовалют в Казахстане

Кабмин должен будет к 1 апреля разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию майнинга. Токаев заявил, что социально-экономический эффект от этой деятельности минимальный, при этом она потребляет много электроэнергии. «Причем отдельные недобросовестные майнеры откровенно пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование. Самое главное — исчерпывая прошлые ресурсы, эти дельцы монетизируют в других юрисдикциях», — добавил президент.