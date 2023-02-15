ВОЗ опровергла информацию о приостановке расследования происхождения коронавируса

В марте 2021 г. ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. ВОЗ представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».