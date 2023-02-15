ВОЗ опровергла информацию о приостановке расследования происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не прекращала расследование происхождения COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря организации Тарика Жазаревича.
Он напомнил, что специалисты ВОЗ вернулись из Уханя в начале 2021 г. С тех пор организация неоднократно обращалась к властям Китая с просьбой предоставить данные для проведения исследований происхождения коронавируса и продвижении в расследовании.
По словам Жазаревича, ВОЗ по-прежнему ждет от китайской стороны нужных сведений. «Если этого не произойдет, усилия по пониманию происхождения останутся скорее загнанными в тупик», — заявил он.
14 февраля научный журнал Nature сообщил, что ВОЗ отказалась от проведения второго этапа расследования происхождения COVID-19 из-за проблем с доступом к данным. 15 февраля информацию подтвердила газета The Telegraph со ссылкой на эксперта организации Марии ван Керкхове. Она указала на препятствия со стороны китайских властей.
Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирус выявили более чем у 673,2 млн жителей планеты. Из них почти 6,9 млн умерли в результате заражения.
В марте 2021 г. ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. ВОЗ представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
В июле 2021 г. гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования. Он призвал Китай к сотрудничеству и заявил, что ВОЗ намерена проверить лаборатории в Ухане.
В сентябре 2022 г. в британском медицинском журнале Lancet был опубликован финальный доклад комиссии по COVID-19. В нем ученые по-прежнему допускали вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.