ФСБ сообщила о пресечении в Крыму канала поставок научных разработок за рубеж

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье украинца, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию СБУ. В ведомстве отметили, что задержанный был завербован СБУ в польском городе Быдгощ при участии спецслужб Польши. При этом его проверка и подготовка проводились в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»), по ней ему грозит до 15 лет тюрьмы.