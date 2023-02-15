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ФСБ сообщила о пресечении в Крыму канала поставок научных разработок за рубеж

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В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«В период ликвидации предприятия часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта указанные лица незаконно вывезли с территории завода и хранили по местам своего жительства, а также в гаражах», – следует из сообщения.

В ведомстве заявили, что с 2014 по 2021 г. россияне отработали примерно 60 заданий от иностранной стороны и передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям через интернет-сервисы за деньги.

«РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ пишут, что четырем бывшим сотрудникам севастопольского судоремонтного предприятия объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Уточняется, что документация, которая была изъята, передана Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе для дальнейшего использования в деятельности.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье украинца, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию СБУ. В ведомстве отметили, что задержанный был завербован СБУ в польском городе Быдгощ при участии спецслужб Польши. При этом его проверка и подготовка проводились в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»), по ней ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании участника батальона «Азов» в Ростове-на-Дону

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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