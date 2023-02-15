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Овечкин сообщил о смерти отца

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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил о смерти отца – Михаила Овечкина. Об этом хоккеист рассказал в своем Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня не стало моего отца... Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое время для нас время! Спасибо», – написал Овечкин.

Отцу Овечкина был 71 год.

Накануне, 14 февраля, генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин временно покинул команду по семейным обстоятельствам. Позже в тот день источник, знакомый с ситуацией, сообщил «РИА Новости», что Овечкин приедет в Москву из-за проблем со здоровьем его отца.

Ранее «Известия» сообщали, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание. По информации издания, отца российского хоккеиста госпитализировали еще 10 января с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. В ходе обследования врачи обнаружили у Михаила Овечкина злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных