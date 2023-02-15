Овечкин сообщил о смерти отца
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил о смерти отца – Михаила Овечкина. Об этом хоккеист рассказал в своем Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Сегодня не стало моего отца... Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое время для нас время! Спасибо», – написал Овечкин.
Отцу Овечкина был 71 год.
Ранее «Известия» сообщали, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание. По информации издания, отца российского хоккеиста госпитализировали еще 10 января с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. В ходе обследования врачи обнаружили у Михаила Овечкина злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.