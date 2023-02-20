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Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Ведомости

В России началась короткая рабочая неделя, дни с 23 февраля по 26 февраля будут нерабочими в связи с празднованием Дня защитника Отечества, передает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.

В ведомстве напомнили, что 22 февраля продолжительность рабочего дня сокращается на один час, поскольку это предпраздничный день.

Четыре выходных дня в феврале объясняется переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. При этом в случае шестидневной рабочей недели 25 февраля (суббота) является рабочим днем.

В 2023 г. из-за праздников россияне будут отдыхать 26 дней. Текущий год начался с длинных выходных — праздники продлились девять дней, отмечал Роструд. За выходными в честь Дня защитника Отечества последует только один праздничный день в марте — в связи с Международным женским днем. На майские праздники у россиян будет семь дней отдыха — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

В июне в честь Дня России праздничные дни установлены с 10 по 12 июня. Осенью День народного единства будут праздновать с 4 по 6 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных