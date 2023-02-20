Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

В 2023 г. из-за праздников россияне будут отдыхать 26 дней. Текущий год начался с длинных выходных — праздники продлились девять дней, отмечал Роструд. За выходными в честь Дня защитника Отечества последует только один праздничный день в марте — в связи с Международным женским днем. На майские праздники у россиян будет семь дней отдыха — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.