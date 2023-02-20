Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе
В России началась короткая рабочая неделя, дни с 23 февраля по 26 февраля будут нерабочими в связи с празднованием Дня защитника Отечества, передает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.
В ведомстве напомнили, что 22 февраля продолжительность рабочего дня сокращается на один час, поскольку это предпраздничный день.
Четыре выходных дня в феврале объясняется переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. При этом в случае шестидневной рабочей недели 25 февраля (суббота) является рабочим днем.
В 2023 г. из-за праздников россияне будут отдыхать 26 дней. Текущий год начался с длинных выходных — праздники продлились девять дней, отмечал Роструд. За выходными в честь Дня защитника Отечества последует только один праздничный день в марте — в связи с Международным женским днем. На майские праздники у россиян будет семь дней отдыха — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
В июне в честь Дня России праздничные дни установлены с 10 по 12 июня. Осенью День народного единства будут праздновать с 4 по 6 ноября.