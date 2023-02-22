«Коммерсантъ» узнал о закрытии дела против Тесака

Тесак был основателем националистической организации «Формат-18» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Он был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В 2014 г. Марцинкевича признали виновным в разжигании национальной и религиозной розни и приговорили к пяти годам колонии, в 2018 г. он получил еще 10 лет лишения свободы за нападение на людей.