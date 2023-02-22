«Коммерсантъ» узнал о закрытии дела против Тесака
Мытищинский городской суд Московской области закрыл дело против националиста Максима Марцинкевича (Тесак) по просьбе его родственников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как утверждает газета, ходатайство о прекращении уголовного преследования подал отец Марцинкевича. В заявлении он согласился с закрытием дела в связи со смертью сына. Согласно законодательству, такая мотивировка не относится к реабилитирующим основаниям. Ранее родственники Марцинкевича категорически отказывались от подобного варианта.
Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи националиста, отметил, что решение родственников не связано с предложениями следствия прекратить его уголовное преследование. Он напомнил, что в конце 2022 г. суд отклонил ходатайство о рассмотрении дела Тесака посмертно с участием присяжных.
Адвокат пояснил, что после этого родственники «утратили интерес к процессу». По его словам, они хотели выяснить обстоятельства гибели Марцинкевича, «но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось». В связи с этим родственники согласились закрыть дело, заключил Михальчик.
Тесак был основателем националистической организации «Формат-18» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Он был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В 2014 г. Марцинкевича признали виновным в разжигании национальной и религиозной розни и приговорили к пяти годам колонии, в 2018 г. он получил еще 10 лет лишения свободы за нападение на людей.