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«Коммерсантъ» узнал о закрытии дела против Тесака

Ведомости

Мытищинский городской суд Московской области закрыл дело против националиста Максима Марцинкевича (Тесак) по просьбе его родственников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как утверждает газета, ходатайство о прекращении уголовного преследования подал отец Марцинкевича. В заявлении он согласился с закрытием дела в связи со смертью сына. Согласно законодательству, такая мотивировка не относится к реабилитирующим основаниям. Ранее родственники Марцинкевича категорически отказывались от подобного варианта.

Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи националиста, отметил, что решение родственников не связано с предложениями следствия прекратить его уголовное преследование. Он напомнил, что в конце 2022 г. суд отклонил ходатайство о рассмотрении дела Тесака посмертно с участием присяжных.

Адвокат пояснил, что после этого родственники «утратили интерес к процессу». По его словам, они хотели выяснить обстоятельства гибели Марцинкевича, «но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось». В связи с этим родственники согласились закрыть дело, заключил Михальчик.

Тесак был основателем националистической организации «Формат-18» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Он был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В 2014 г. Марцинкевича признали виновным в разжигании национальной и религиозной розни и приговорили к пяти годам колонии, в 2018 г. он получил еще 10 лет лишения свободы за нападение на людей.

В 2020 г. тело националиста нашли в одиночной камере СИЗО Челябинска. По версии следствия, Тесак покончил с собой, оставив несколько предсмертных записок. В частности, в одной из них он отрицает признательные показания в совершении убийств и утверждает, что оговорил других лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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