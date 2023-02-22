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Басманный суд заочно рассмотрит уголовное дело писателя Глуховского

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении российского писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) и направила материалы дела о фейках про армию на рассмотрение в Басманный суд Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Глуховский объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

По версии следствия, в период с 10 марта 2022 г. по 10 мая 2022 г. писатель, будучи за пределами России, разместил на своих личных страницах в социальных сетях посты и видеоролики, «смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц».

В прокуратуре отметили, что суд над Глуховским будет проходить без его участия, поскольку реальная возможность его участия в рассмотрении уголовного дела отсутствует.

«Уголовное дело в отношении Глуховского направлено в Басманный районный суд Москвы», – заключили в надзорном ведостве.

Глуховский был признан иноагентом в октябре вместе с рэпером Мироном Федоровым (Oxxxymiron), юристом Аленой Поповой и журналисткой Ириной Сторожевой.

Ранее по теме: Суд отказался исключить писателя Глуховского из реестра иноагентов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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