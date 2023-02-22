Басманный суд заочно рассмотрит уголовное дело писателя Глуховского
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении российского писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) и направила материалы дела о фейках про армию на рассмотрение в Басманный суд Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глуховский объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
По версии следствия, в период с 10 марта 2022 г. по 10 мая 2022 г. писатель, будучи за пределами России, разместил на своих личных страницах в социальных сетях посты и видеоролики, «смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц».
В прокуратуре отметили, что суд над Глуховским будет проходить без его участия, поскольку реальная возможность его участия в рассмотрении уголовного дела отсутствует.
«Уголовное дело в отношении Глуховского направлено в Басманный районный суд Москвы», – заключили в надзорном ведостве.
Глуховский был признан иноагентом в октябре вместе с рэпером Мироном Федоровым (Oxxxymiron), юристом Аленой Поповой и журналисткой Ириной Сторожевой.