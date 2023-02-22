Басманный суд заочно рассмотрит уголовное дело писателя Глуховского

По версии следствия, в период с 10 марта 2022 г. по 10 мая 2022 г. писатель, будучи за пределами России, разместил на своих личных страницах в социальных сетях посты и видеоролики, «смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц».