В Петербурге и Ростовской области 1 марта пройдет проверка системы оповещения

Ранее сегодня, 28 февраля, в ряде регионов, в том числе в Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Свердловской, Саратовской областях, вещание некоторых радиостанций было прервано сообщением об угрозе ракетного удара, а на телеканалах начали транслировать изображение с просьбой проследовать в укрытие. В региональных оперштабах и МЧС России опровергли воздушную тревогу, назвав ее провокацией с целью посеять панику.