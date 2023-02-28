Газета
Общество

В Петербурге и Ростовской области 1 марта пройдет проверка системы оповещения

Ведомости

Проверка системы оповещения пройдет в Санкт-Петербурге и Ростовской области 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службах правительств регионов. 

«Во время проверки по всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции», – сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга. 

Аналогичные мероприятия будут проведены и в Ростовской области. Уточняется, что в Петербурге проверка продлится с 10:35 до 10:45, в Ростовской области – с 10:00 до 11:00. 

В Санкт-Петербурге напомнили, что комплексная проверка системы оповещения проводится два раза в год. Это позволяет определить исправность всех систем оповещения, необходимых для информирования в случаях ЧС. 

Вместе с тем проверка системы оповещения 1 марта должна была пройти и в Воронежской области. Однако это мероприятие решили перенести на другой срок. Причину в правительстве региона не уточнили. 

Ранее сегодня, 28 февраля, в ряде регионов, в том числе в Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Свердловской, Саратовской областях, вещание некоторых радиостанций было прервано сообщением об угрозе ракетного удара, а на телеканалах начали транслировать изображение с просьбой проследовать в укрытие. В региональных оперштабах и МЧС России опровергли воздушную тревогу, назвав ее провокацией с целью посеять панику.

Ранее по теме: Минобороны России заявило о тренировке сил ПВО над Петербургом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных