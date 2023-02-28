В Петербурге и Ростовской области 1 марта пройдет проверка системы оповещения
Проверка системы оповещения пройдет в Санкт-Петербурге и Ростовской области 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службах правительств регионов.
«Во время проверки по всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции», – сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга.
Аналогичные мероприятия будут проведены и в Ростовской области. Уточняется, что в Петербурге проверка продлится с 10:35 до 10:45, в Ростовской области – с 10:00 до 11:00.
В Санкт-Петербурге напомнили, что комплексная проверка системы оповещения проводится два раза в год. Это позволяет определить исправность всех систем оповещения, необходимых для информирования в случаях ЧС.
Вместе с тем проверка системы оповещения 1 марта должна была пройти и в Воронежской области. Однако это мероприятие решили перенести на другой срок. Причину в правительстве региона не уточнили.
Ранее сегодня, 28 февраля, в ряде регионов, в том числе в Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Свердловской, Саратовской областях, вещание некоторых радиостанций было прервано сообщением об угрозе ракетного удара, а на телеканалах начали транслировать изображение с просьбой проследовать в укрытие. В региональных оперштабах и МЧС России опровергли воздушную тревогу, назвав ее провокацией с целью посеять панику.