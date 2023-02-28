В Белгородской области опровергли сообщения о ракетной угрозе

Это не первый раз, когда вещание эфира радиостанций было прервано недостоверными сообщениями. В частности, аналогичная ситуация в нескольких регионах произошла 22 февраля. Тогда местные оперштабы и МЧС России опровергли информацию об угрозе. На следующий день, 23 февраля, радиостанции взломали в Крыму.