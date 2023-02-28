В Белгородской области опровергли сообщения о ракетной угрозе
Воздушная тревога и сообщения об угрозе ракетного удара на радиостанциях Белгородской области не соответствуют действительности, вещание было взломано. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.
«Информация о воздушной тревоге на нескольких радиостанциях Белгорода — фейк. Вещание нескольких радиостанций сегодня утром взломали предположительно со стороны сопредельного государства. В сообщении прозвучало, что в Белгороде объявлена воздушная тревога, граждан просят спуститься в укрытия. Цель — посеять панику среди мирных белгородцев», – сказано в сообщении.
Правительство Белгородской области призвало жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Там напомнили, что в случае ЧС вся информация будет размещена в аккаунтах оперштаба и других официальных источниках.
Позже эту информацию подтвердили и в МЧС России. «В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», – написали в Telegram-канале ведомства.
По информации Telegram-канала «Говорит НеМосква», в Башкортостане, Ленинградской, Свердловской и Саратовской областях вместо трансляции эфира по телевидению передавалось сообщение об угрозе ракетного удара и просьба проследовать в укрытие.
Это не первый раз, когда вещание эфира радиостанций было прервано недостоверными сообщениями. В частности, аналогичная ситуация в нескольких регионах произошла 22 февраля. Тогда местные оперштабы и МЧС России опровергли информацию об угрозе. На следующий день, 23 февраля, радиостанции взломали в Крыму.