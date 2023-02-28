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Общество

В Белгородской области опровергли сообщения о ракетной угрозе

Ведомости

Воздушная тревога и сообщения об угрозе ракетного удара на радиостанциях Белгородской области не соответствуют действительности, вещание было взломано. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

«Информация о воздушной тревоге на нескольких радиостанциях Белгорода — фейк. Вещание нескольких радиостанций сегодня утром взломали предположительно со стороны сопредельного государства. В сообщении прозвучало, что в Белгороде объявлена воздушная тревога, граждан просят спуститься в укрытия. Цель — посеять панику среди мирных белгородцев», – сказано в сообщении.

Правительство Белгородской области призвало жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Там напомнили, что в случае ЧС вся информация будет размещена в аккаунтах оперштаба и других официальных источниках.

Позже эту информацию подтвердили и в МЧС России. «В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», – написали в Telegram-канале ведомства.

По информации Telegram-канала «Говорит НеМосква», в Башкортостане, Ленинградской, Свердловской и Саратовской областях вместо трансляции эфира по телевидению передавалось сообщение об угрозе ракетного удара и просьба проследовать в укрытие.

Это не первый раз, когда вещание эфира радиостанций было прервано недостоверными сообщениями. В частности, аналогичная ситуация в нескольких регионах произошла 22 февраля. Тогда местные оперштабы и МЧС России опровергли информацию об угрозе. На следующий день, 23 февраля, радиостанции взломали в Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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