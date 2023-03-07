В Самарской области хотят синхронизировать отпуска участников СВО и их жен
Участникам спецоперации и их женам планируют синхронизировать отпуска, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
«Владимиром Владимировичем Путиным в послании (Федеральному собранию. – Прим. “Ведомостей”) было отмечено отдельно и дано указание, чтобы военнослужащие обязательно побывали в отпусках. <...> Спасибо, что эта подсказка – о том, чтобы в тот момент, пока боец здесь в отпуске, его супруга получила отпуск на работе – сегодня прозвучала», – сказал губернатор Дмитрий Азаров на встрече с женами военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
На встрече с губернатором жены сообщили, что не все работодатели готовы пойти навстречу и предоставить отпуск жене в тот же период, когда мужу предоставляется отпуск. Азаров заверил, что власти региона будут договариваться со всеми работодателями.
В октябре 2022 г. Самарская область ввела социальные паспорта, которые позволяют оказывать адресную помощь за счет бюджета. 6 марта на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым президент страны Владимир Путин предложил тиражировать идею с паспортами поддержки семьям мобилизованных на всю Россию.
Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал «Ведомостям», что паспорт семьи мобилизованного строится на основании нескольких критериев, таких как количество детей, финансовое состояние, условия проживания и др. По словам депутата, все направлено на то, чтобы человек «не оставался вне социума».