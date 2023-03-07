В Самарской области хотят синхронизировать отпуска участников СВО и их жен

«Владимиром Владимировичем Путиным в послании (Федеральному собранию. – Прим. “Ведомостей”) было отмечено отдельно и дано указание, чтобы военнослужащие обязательно побывали в отпусках. <...> Спасибо, что эта подсказка – о том, чтобы в тот момент, пока боец здесь в отпуске, его супруга получила отпуск на работе – сегодня прозвучала», – сказал губернатор Дмитрий Азаров на встрече с женами военнослужащих, находящихся в зоне СВО.