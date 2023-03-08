Блогер Варламов получил гражданство Туркменистана
Блогер Илья Варламов получил гражданство Туркменистана. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Теперь это уже не секрет. Несколько лет назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Стамбуле я принял гражданство Туркменистана и, наконец, получил паспорт», – говорится в сообщении блогера.
Варламов заявил, что планирует переехать в страну в ближайшее время, а также заверил, что оттуда будет «много интересного контента».
Варламов является блогером-урбанистом, который ведет несколько тематических проектов в социальных сетях, он также занимается предпринимательской деятельностью.