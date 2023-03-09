Фонд «Живи сейчас» сообщил о невыдаче в срок аппаратов ИВЛ в 40 регионах
Как минимум в 40 российских регионах систематически не выдаются в срок аппараты ИВЛ больным пациентам с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), пишут «Известия» со ссылкой на письмо фонда «Живи сейчас» Минздраву.
БАС – неизлечимое заболевание центральной нервной системы, вызывающее прогрессирующий паралич мышц, в результате чего больной лишается возможности самостоятельно двигаться, разговаривать, глотать и дышать. По закону российские регионы должны за свой счет обеспечить пациентов на дому, нуждающихся в жизненно важном медицинском оборудовании, в перечень которого для пациентов с БАС входят и аппараты искусственной вентиляции легких. Предельный срок получения – восемь дней.
«На практике зачастую пациенты во многих субъектах РФ не получают необходимые медицинские изделия в утвержденные сроки по причине отсутствия оборудования», – говорится в письме фонда.
В регионах утверждают, что данное оборудование должно закупаться при появлении адресного запроса, но в этом случае возникает риск преждевременной смерти пациента. В результате такой практики фонду приходилось выдавать необходимое оборудование пациентам сразу в 40 регионах России. В некоторых из них задержка выдачи оборудования может составлять от нескольких месяцев до года.
Закупки необходимых медицинских изделий должны проводиться заблаговременно, подчеркивают в фонде, который попросил Минздрав направить разъяснения минздравам регионов о том, на что тем следует «ориентироваться для рационального расчета таких закупок».
Директор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая отметила, что наибольшие сложности с оборудованием возникают в Калужской, Смоленской, Владимирской и Оренбургской областях, Хабаровском крае, Мордовии и Северной Осетии. Всего в стране, по ее данным, около 15 000 пациентов с БАС.