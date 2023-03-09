Фонд «Живи сейчас» сообщил о невыдаче в срок аппаратов ИВЛ в 40 регионах

В регионах утверждают, что данное оборудование должно закупаться при появлении адресного запроса, но в этом случае возникает риск преждевременной смерти пациента. В результате такой практики фонду приходилось выдавать необходимое оборудование пациентам сразу в 40 регионах России. В некоторых из них задержка выдачи оборудования может составлять от нескольких месяцев до года.