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Фонд «Живи сейчас» сообщил о невыдаче в срок аппаратов ИВЛ в 40 регионах

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Как минимум в 40 российских регионах систематически не выдаются в срок аппараты ИВЛ больным пациентам с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), пишут «Известия» со ссылкой на письмо фонда «Живи сейчас» Минздраву.

БАС – неизлечимое заболевание центральной нервной системы, вызывающее прогрессирующий паралич мышц, в результате чего больной лишается возможности самостоятельно двигаться, разговаривать, глотать и дышать. По закону российские регионы должны за свой счет обеспечить пациентов на дому, нуждающихся в жизненно важном медицинском оборудовании, в перечень которого для пациентов с БАС входят и аппараты искусственной вентиляции легких. Предельный срок получения – восемь дней.

«На практике зачастую пациенты во многих субъектах РФ не получают необходимые медицинские изделия в утвержденные сроки по причине отсутствия оборудования», – говорится в письме фонда.

В регионах утверждают, что данное оборудование должно закупаться при появлении адресного запроса, но в этом случае возникает риск преждевременной смерти пациента. В результате такой практики фонду приходилось выдавать необходимое оборудование пациентам сразу в 40 регионах России. В некоторых из них задержка выдачи оборудования может составлять от нескольких месяцев до года.

Закупки необходимых медицинских изделий должны проводиться заблаговременно, подчеркивают в фонде, который попросил Минздрав направить разъяснения минздравам регионов о том, на что тем следует «ориентироваться для рационального расчета таких закупок».

Директор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая отметила, что наибольшие сложности с оборудованием возникают в Калужской, Смоленской, Владимирской и Оренбургской областях, Хабаровском крае, Мордовии и Северной Осетии. Всего в стране, по ее данным, около 15 000 пациентов с БАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных