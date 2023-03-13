В МЧС сообщили о первых весенних паводках в России

В частности, о первых паводках сообщили жители Воронежской, Самарской, Липецкой областей и других регионов. По словам главы администрации города Ефремов Тульской области Сергея Балтабаева, уровень воды в регионе поднялся на 1,3 метра по состоянию на 13 марта.