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В МЧС сообщили о первых весенних паводках в России

Ведомости

В 13 регионах России были зафиксированы первые весенние паводки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В России начался паводкоопасный сезон. <...> На минувшей неделе оказались подтоплены территории в 13 регионах Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов», – сказано в сообщении.

В МЧС добавили, что мероприятия по минимизации последствий весеннего половодья уже начались.

В частности, о первых паводках сообщили жители Воронежской, Самарской, Липецкой областей и других регионов. По словам главы администрации города Ефремов Тульской области Сергея Балтабаева, уровень воды в регионе поднялся на 1,3 метра по состоянию на 13 марта.

«Наблюдается подтопление Стрелецкого Моста. Также подтоплены мосты через р. Гоголь, р. Семенёк, тем самым отрезав транспортное сообщение с населенными пунктами», – написал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных