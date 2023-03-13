В МЧС сообщили о первых весенних паводках в России
В 13 регионах России были зафиксированы первые весенние паводки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В России начался паводкоопасный сезон. <...> На минувшей неделе оказались подтоплены территории в 13 регионах Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов», – сказано в сообщении.
В МЧС добавили, что мероприятия по минимизации последствий весеннего половодья уже начались.
В частности, о первых паводках сообщили жители Воронежской, Самарской, Липецкой областей и других регионов. По словам главы администрации города Ефремов Тульской области Сергея Балтабаева, уровень воды в регионе поднялся на 1,3 метра по состоянию на 13 марта.
«Наблюдается подтопление Стрелецкого Моста. Также подтоплены мосты через р. Гоголь, р. Семенёк, тем самым отрезав транспортное сообщение с населенными пунктами», – написал он.