В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова – организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», – сказано в сообщении.
Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трех беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту. В результате произошедшего люди и военная техника не пострадали. «Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», – написал он.
Ранее сегодня, 22 марта, в Telegram-каналах появились сообщения о серии взрывов над Севастополем. Помимо этого, очевидцы сообщали, что в морской бухте виден огонь.
10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неограниченный срок. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.