В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трех беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту. В результате произошедшего люди и военная техника не пострадали. «Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», – написал он.