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Общество

В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта

Ведомости

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова – организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», – сказано в сообщении.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трех беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту. В результате произошедшего люди и военная техника не пострадали. «Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», – написал он.

Ранее сегодня, 22 марта, в Telegram-каналах появились сообщения о серии взрывов над Севастополем. Помимо этого, очевидцы сообщали, что в морской бухте виден огонь.

10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неограниченный срок. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных