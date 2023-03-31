Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ
Полиция проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В отношении Семена Слепакова проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – сказал собеседник агентства.
Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В фонде считают, что Слепаков дискредитировал ВС России песней о погибшем на Украине российском солдате. 25 января этот же фонд попросил Минюст включить артиста в перечень иноагентов.
Ранее в Совфеде предложили начать изъятие имущества уехавших деятелей культуры. Как рассказал «Ведомостям» член комитета по международным делам Сергей Цеков, лишение имущества, а не свободы – «самое страшное наказание» для человека, который ведет подрывную деятельность против России. В частности, под действие закона в случае его принятия могут попасть уехавшие деятели культуры, которые активно комментируют конфликт на Украине.