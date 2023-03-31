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Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ

Ведомости

Полиция проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Семена Слепакова проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – сказал собеседник агентства.

Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В фонде считают, что Слепаков дискредитировал ВС России песней о погибшем на Украине российском солдате. 25 января этот же фонд попросил Минюст включить артиста в перечень иноагентов.

Ранее в Совфеде предложили начать изъятие имущества уехавших деятелей культуры. Как рассказал «Ведомостям» член комитета по международным делам Сергей Цеков, лишение имущества, а не свободы – «самое страшное наказание» для человека, который ведет подрывную деятельность против России. В частности, под действие закона в случае его принятия могут попасть уехавшие деятели культуры, которые активно комментируют конфликт на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных