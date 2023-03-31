В Чите ввели режим ЧС из-за сильного ветра

В Telegram-канале правительства Забайкальского края сообщается, что в ночь с 31 марта на 1 апреля в регионе ожидается усиление ветра до 25-30 м в секунду. В связи с этим жителей призвали не заниматься палом травы. Только за последние сутки в крае был обнаружен 21 лесной пожар на площади 1027 га и 15 степных пожаров на площади 594 га.