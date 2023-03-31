В Чите ввели режим ЧС из-за сильного ветра
В городе Чите введен режим чрезвычайной ситуации из-за усиления ветра и угрозы пожаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«В связи с ухудшением противопожарной обстановки, вызванной усилением ветра до 18-22 м в секунду, на территории города Читы введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что постановление об этом 31 марта подписал исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин.
В Telegram-канале правительства Забайкальского края сообщается, что в ночь с 31 марта на 1 апреля в регионе ожидается усиление ветра до 25-30 м в секунду. В связи с этим жителей призвали не заниматься палом травы. Только за последние сутки в крае был обнаружен 21 лесной пожар на площади 1027 га и 15 степных пожаров на площади 594 га.
С 1 марта в большинстве районов Забайкальского края действует особый противопожарный режим, постановление об этом подписано главой региона Александром Осиповым. Согласно документу, жителям края запрещено разводить костры, жечь мусор, сухую траву и др. За нарушение предусмотрен штраф для граждан — от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 руб., для предпринимателей — от 60 000 до 80 000 руб. и для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 руб.