Патриарх Кирилл призвал богатых людей помогать государству

«Но при этом <...> и народ становится более сильным, многие – более состоятельными и богатыми. <...> Сегодня особое слово к тем, кто может послужить другим в том числе "своим имением" [цитата из Евангелия], своими средствами, кто может, может быть, более, чем другие, помочь государству в это непростое время», – сказал патриарх (цитата по ТАСС).