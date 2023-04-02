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Патриарх Кирилл призвал богатых людей помогать государству

Ведомости

Богатым и состоятельным людям следует помочь государству в нынешнее непростое время, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Преображения Господня в Коммунарке.

По его словам, Россия стала «сильным государством, способным ответить на вызовы и риски, которые обращаются сегодня в ее адрес». 

«Но при этом <...> и народ становится более сильным, многие – более состоятельными и богатыми. <...> Сегодня особое слово к тем, кто может послужить другим в том числе "своим имением" [цитата из Евангелия], своими средствами, кто может, может быть, более, чем другие, помочь государству в это непростое время», – сказал патриарх (цитата по ТАСС).

Епископ отметил, что богатство для каждого человека является «великой ответственностью», а используя его в благих целях можно «обрести спасение».

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«Через богатство многих может прирасти общее благополучие народа, а вместе с этим и обеспечены его безопасность, его независимость, его свобода» – сказал патриарх.

В одной из проповедей в сентябре прошлого года патриарх Кирилл призвал богатых людей помогать нуждающимся. Обладание богатством становится оправданным, если такой человек способен отдать значительную часть своих средств другим людям — тем, кто нуждается и страдает, иначе это «путь в ад», заявил он.

Предстоятель Русской православной церкви также заявил, что если человек «из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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