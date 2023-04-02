Патриарх Кирилл призвал богатых людей помогать государству
Богатым и состоятельным людям следует помочь государству в нынешнее непростое время, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Преображения Господня в Коммунарке.
По его словам, Россия стала «сильным государством, способным ответить на вызовы и риски, которые обращаются сегодня в ее адрес».
«Но при этом <...> и народ становится более сильным, многие – более состоятельными и богатыми. <...> Сегодня особое слово к тем, кто может послужить другим в том числе "своим имением" [цитата из Евангелия], своими средствами, кто может, может быть, более, чем другие, помочь государству в это непростое время», – сказал патриарх (цитата по ТАСС).
Епископ отметил, что богатство для каждого человека является «великой ответственностью», а используя его в благих целях можно «обрести спасение».
«Через богатство многих может прирасти общее благополучие народа, а вместе с этим и обеспечены его безопасность, его независимость, его свобода» – сказал патриарх.
В одной из проповедей в сентябре прошлого года патриарх Кирилл призвал богатых людей помогать нуждающимся. Обладание богатством становится оправданным, если такой человек способен отдать значительную часть своих средств другим людям — тем, кто нуждается и страдает, иначе это «путь в ад», заявил он.
Предстоятель Русской православной церкви также заявил, что если человек «из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем».