Председатель «Российского союза молодежи» досрочно покинет должность

«Конфликта не было, я вообще не понимаю, откуда это взялось. Точно никто ни у кого виски не требовал, ни с кем не дрался и ни на какие войны никто никого не отправлял. Наверное, что неправильно было, – мы громко разговаривали и, наверное, мешали. <...> А потом мы приземлились, сотрудники полиции встретили и составили протокол за противоправное нарушение», – приводит его слова Baza.