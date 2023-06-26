Председатель «Российского союза молодежи» досрочно покинет должность
Председатель общественной организации «Российский союз молодежи» (РСМ) Павел Красноруцкий сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о досрочном уходе с должности.
«Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива. Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда, способная дальше развивать РСМ», – написал он.
18 июня ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Красноруцкого был составлен протокол о мелком хулиганстве. Как писало агентство, Красноруцкий в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на борту самолета, который летел из Ханты-Мансийска в Москву. По словам собеседника ТАСС, Красноруцкий «нецензурно высказывался в отношении бортпроводников и отказывался выполнить их требования». В свою очередь председатель «Российского союза молодежи» заявил Telegram-каналу Baza, что почти не пил и конфликта не было.
«Конфликта не было, я вообще не понимаю, откуда это взялось. Точно никто ни у кого виски не требовал, ни с кем не дрался и ни на какие войны никто никого не отправлял. Наверное, что неправильно было, – мы громко разговаривали и, наверное, мешали. <...> А потом мы приземлились, сотрудники полиции встретили и составили протокол за противоправное нарушение», – приводит его слова Baza.
Красноруцкий родился 2 октября 1979 г. На должность председателя РСМ был избран в марте 2012 г., с тех пор он два раза переизбирался на этот пост (в 2016 г. и в 2020 г.). Свою карьеру в РСМ Красноруцкий начал в 2005 г. Он также является членом Общественной палаты РФ. Красноруцкий был доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах в марте 2012 г.