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Общество

Председатель «Российского союза молодежи» досрочно покинет должность

Ведомости

Председатель общественной организации «Российский союз молодежи» (РСМ) Павел Красноруцкий сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о досрочном уходе с должности.

«Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива. Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда, способная дальше развивать РСМ», – написал он.

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18 июня ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Красноруцкого был составлен протокол о мелком хулиганстве. Как писало агентство, Красноруцкий в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на борту самолета, который летел из Ханты-Мансийска в Москву. По словам собеседника ТАСС, Красноруцкий «нецензурно высказывался в отношении бортпроводников и отказывался выполнить их требования». В свою очередь председатель «Российского союза молодежи» заявил Telegram-каналу Baza, что почти не пил и конфликта не было.

«Конфликта не было, я вообще не понимаю, откуда это взялось. Точно никто ни у кого виски не требовал, ни с кем не дрался и ни на какие войны никто никого не отправлял. Наверное, что неправильно было, – мы громко разговаривали и, наверное, мешали. <...> А потом мы приземлились, сотрудники полиции встретили и составили протокол за противоправное нарушение», – приводит его слова Baza.

Красноруцкий родился 2 октября 1979 г. На должность председателя РСМ был избран в марте 2012 г., с тех пор он два раза переизбирался на этот пост (в 2016 г. и в 2020 г.). Свою карьеру в РСМ Красноруцкий начал в 2005 г. Он также является членом Общественной палаты РФ. Красноруцкий был доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах в марте 2012 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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