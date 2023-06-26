Бывший прокурор Норильска получил 20 лет колонии за взятки
Норильский городской суд по совокупности преступлений назначил 20 лет колонии строгого режима за получение взяток бывшему прокурору города Хаважа-Бауди Гутаеву. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Это третье уголовное дело бывшего прокурора. Ранее в феврале суд признал его виновным в получении взятки и назначил наказание в виде 11 лет колонии. Затем в марте суд вынес второй приговор, по которому он получил почти восемь лет колонии. 26 июня, закончив рассмотрение третьего дела, суд по совокупности преступлений назначил Гутаеву 20 лет колонии и штраф в размере 27 млн руб.
Вместе с ним на 16 лет колонии за посредничество был осужден его брат Докки Гутаев. В отношении предпринимателей, которые давали взятки, также вынесены обвинительные приговоры. Одному назначили штраф в 5 млн руб., второму – 13 лет колонии и штраф в 60 млн руб.
В ходе рассмотрения третьего дела суд установил, что предприниматель через брата прокурора в 2018 г. передал взятку Гутаеву в 100 000 руб. за непринятие мер по наказанию бизнесмена за нарушения в области пожарной безопасности и запрета использовать здание. В том же году другой предприниматель передал бывшему прокурору взятку в 12 млн руб. за покровительство его бизнеса.
Прокурором Норильска Гутаев был назначен в 2018 г. До этого он служил в прокуратуре Чечни. Его задержали в декабре 2019 г.