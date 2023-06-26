Бывший прокурор Норильска получил 20 лет колонии за взятки

Это третье уголовное дело бывшего прокурора. Ранее в феврале суд признал его виновным в получении взятки и назначил наказание в виде 11 лет колонии. Затем в марте суд вынес второй приговор, по которому он получил почти восемь лет колонии. 26 июня, закончив рассмотрение третьего дела, суд по совокупности преступлений назначил Гутаеву 20 лет колонии и штраф в размере 27 млн руб.