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Общество

Бывший прокурор Норильска получил 20 лет колонии за взятки

Ведомости

Норильский городской суд по совокупности преступлений назначил 20 лет колонии строгого режима за получение взяток бывшему прокурору города Хаважа-Бауди Гутаеву. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Это третье уголовное дело бывшего прокурора. Ранее в феврале суд признал его виновным в получении взятки и назначил наказание в виде 11 лет колонии. Затем в марте суд вынес второй приговор, по которому он получил почти восемь лет колонии. 26 июня, закончив рассмотрение третьего дела, суд по совокупности преступлений назначил Гутаеву 20 лет колонии и штраф в размере 27 млн руб.

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Вместе с ним на 16 лет колонии за посредничество был осужден его брат Докки Гутаев. В отношении предпринимателей, которые давали взятки, также вынесены обвинительные приговоры. Одному назначили штраф в 5 млн руб., второму – 13 лет колонии и штраф в 60 млн руб.

В ходе рассмотрения третьего дела суд установил, что предприниматель через брата прокурора в 2018 г. передал взятку Гутаеву в 100 000 руб. за непринятие мер по наказанию бизнесмена за нарушения в области пожарной безопасности и запрета использовать здание. В том же году другой предприниматель передал бывшему прокурору взятку в 12 млн руб. за покровительство его бизнеса.

Прокурором Норильска Гутаев был назначен в 2018 г. До этого он служил в прокуратуре Чечни. Его задержали в декабре 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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