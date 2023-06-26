Умер старейший Нобелевский лауреат Джон Гуденаф

«В 2019 г. Гуденаф попал в национальные и международные заголовковки после того, как ему была присуждена Нобелевская премия по химии за работу с батареями, – награда, которую многие из его поклонников считали долгожданной», – говорится в заявлении университета. Награду ученый получил в возрасте 97 лет, совместно с Майклом Стэнли Уиттингемом и Акирой Есино.