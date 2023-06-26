Умер старейший Нобелевский лауреат Джон Гуденаф
Изобретатель литий-ионного аккумулятора и старейший лауреат Нобелевской премии Джон Гуденаф умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщили в Техасском университете, где он был преподавателем.
«В 2019 г. Гуденаф попал в национальные и международные заголовковки после того, как ему была присуждена Нобелевская премия по химии за работу с батареями, – награда, которую многие из его поклонников считали долгожданной», – говорится в заявлении университета. Награду ученый получил в возрасте 97 лет, совместно с Майклом Стэнли Уиттингемом и Акирой Есино.
Гуденаф родился 25 июля 1922 г. в немецком Йене. Служил в армии США, а после нее в 1947 г. защитил диссертацию по физике в Чикагском университете. Помимо Техасского университета в Остине, ученый был преподавателем в Оксфордском университете в Англии.
Первый созданный Гуденафом прототип литий-ионной батареи появился в 1980 г. Через 11 лет, в 1991 г., компания Sony запатентовала разработку инженера. Литий-ионные аккумуляторы могут выдать больше энергии и имеют больший срок эксплуатации, по сравнению с свинцово-кислотными.