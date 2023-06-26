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Умер старейший Нобелевский лауреат Джон Гуденаф

Ведомости

Изобретатель литий-ионного аккумулятора и старейший лауреат Нобелевской премии Джон Гуденаф умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщили в Техасском университете, где он был преподавателем.

«В 2019 г. Гуденаф попал в национальные и международные заголовковки после того, как ему была присуждена Нобелевская премия по химии за работу с батареями, – награда, которую многие из его поклонников считали долгожданной», – говорится в заявлении университета. Награду ученый получил в возрасте 97 лет, совместно с Майклом Стэнли Уиттингемом и Акирой Есино.

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Гуденаф родился 25 июля 1922 г. в немецком Йене. Служил в армии США, а после нее в 1947 г. защитил диссертацию по физике в Чикагском университете. Помимо Техасского университета в Остине, ученый был преподавателем в Оксфордском университете в Англии.

Первый созданный Гуденафом прототип литий-ионной батареи появился в 1980 г. Через 11 лет, в 1991 г., компания Sony запатентовала разработку инженера. Литий-ионные аккумуляторы могут выдать больше энергии и имеют больший срок эксплуатации, по сравнению с свинцово-кислотными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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