Работу аэропорта Минвод приостановили из-за повреждения взлетной полосы
В аэропорту Минеральных Вод временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Решение о приостановке принято в связи с повреждением воздушно-взлетной полосы (ВВП). В частности, произошло «разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части полосы».
В Росавиации пояснили, что дефект произошел из-за «температурного расширения в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта». Службы аэропорта уже начали восстановительные работы, которые планируют окончить к 23:00 по мск.
«В связи с внеплановыми ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе временно приостановлен прием-выпуск воздушных судов до 22:00 мск», – сказано в сообщении аэропорта.
Самолеты, которые следовали в Минводы, перенаправлены в аэропорты Махачкалы, Грозного, Ставрополя и Владикавказа. «Аэропортом совместно с авиакомпаниями проводится работа по оказанию содействия пассажирам задержанных рейсов», – подчеркнули в Росавиации.