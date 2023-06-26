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Работу аэропорта Минвод приостановили из-за повреждения взлетной полосы

Ведомости

В аэропорту Минеральных Вод временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Решение о приостановке принято в связи с повреждением воздушно-взлетной полосы (ВВП). В частности, произошло «разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части полосы».

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В Росавиации пояснили, что дефект произошел из-за «температурного расширения в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта». Службы аэропорта уже начали восстановительные работы, которые планируют окончить к 23:00 по мск.

«В связи с внеплановыми ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе временно приостановлен прием-выпуск воздушных судов до 22:00 мск», – сказано в сообщении аэропорта.

Самолеты, которые следовали в Минводы, перенаправлены в аэропорты Махачкалы, Грозного, Ставрополя и Владикавказа. «Аэропортом совместно с авиакомпаниями проводится работа по оказанию содействия пассажирам задержанных рейсов», – подчеркнули в Росавиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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