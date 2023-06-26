В зоопарке в Ростове-на-Дону произошел пожар
В Ростове-на-Дону в городском зоопарке произошел пожар на площади 300 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании кровли музея истории на территории зоопарка поступило в 18:30. Тушением пожара занимаются 48 человек и 17 единиц техники. Через почти 1,5 часа пожар удалось локализовать, в 20:01 открытое горение было ликвидировано.
В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет. Животных зоопарка эвакуировали.
Мэр города Алексей Логвиненко рассказал, что возгорание произошло в помещении экзотариума, который находится в одном здании с музеем. В связи с работой пожарных движение было ограничено на улицах Зоологическая и Футбольная.
Ростовский зоопарк – один из крупнейших в России и Европе. Его площадь составляет 56,97 га. Он был основан в 1927 г.