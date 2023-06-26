В Москве умер подросток, которого подожгли на детской площадке

Инцидент произошел 5 июня в Южном Бутово. На следующий день было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью). Максимальное наказание по этой статье составляет пожизненное лишение свободы либо на срок до 20 лет.