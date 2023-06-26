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Общество

В Москве умер подросток, которого подожгли на детской площадке

Ведомости

14-летний подросток, которого сверстник облил бензином на детской площадке и после этого поджег, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. 

«Пострадавший на ул. Южнобутовская подросток скончался в медицинском учреждении. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы», – сказано в сообщении. 

Инцидент произошел 5 июня в Южном Бутово. На следующий день было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью). Максимальное наказание по этой статье составляет пожизненное лишение свободы либо на срок до 20 лет. 

Нападавший подросток был задержан, а позже заключен под стражу. Вину он не признал. Все это время пострадавший ребенок находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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