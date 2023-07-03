Газета
Общество

В двух регионах Казахстана частично приостановили добычу нефти

Ведомости

В Казахстане частично или полностью приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях. Об этом сообщили в национальной нефтяной компании «Казмунайгаз».

В компании пояснили, что добыча ограничена из-за отключения энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК). Такая мера коснулась месторождений, расположенных на западе Казахстана, – АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз». В компании уточнили, что работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии.

Ранее в Минэнерго республики сообщили, что на МАЭК аварийно был отключен энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с этим энергоузлы Мангистау и Атырау были выделены на изолированную работу. Также были введены ограничения для промышленных предприятий. Из-за снижения электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

Затем в Telegram-канале акимата Атырауской области сообщили, что два региона подключились к единой энергетической системе России. «Полное снятие ограничений будет связано с набором нагрузки на электростанциях МАЭК и Атырауской ТЭЦ. Электроснабжение потребителей Атырауской области и Мангистауской области от ЕЭС России будет осуществляться в объеме до 130 МВт при технической возможности транзита 220 кВ», – отметили в акимате. Позже там сообщили, что на 21:30 по местному времени (19:30 по мск) подача электроэнергии по Атырауской области полностью восстановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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