В двух регионах Казахстана частично приостановили добычу нефти
В Казахстане частично или полностью приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях. Об этом сообщили в национальной нефтяной компании «Казмунайгаз».
В компании пояснили, что добыча ограничена из-за отключения энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК). Такая мера коснулась месторождений, расположенных на западе Казахстана, – АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз». В компании уточнили, что работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии.
Ранее в Минэнерго республики сообщили, что на МАЭК аварийно был отключен энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с этим энергоузлы Мангистау и Атырау были выделены на изолированную работу. Также были введены ограничения для промышленных предприятий. Из-за снижения электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.
Затем в Telegram-канале акимата Атырауской области сообщили, что два региона подключились к единой энергетической системе России. «Полное снятие ограничений будет связано с набором нагрузки на электростанциях МАЭК и Атырауской ТЭЦ. Электроснабжение потребителей Атырауской области и Мангистауской области от ЕЭС России будет осуществляться в объеме до 130 МВт при технической возможности транзита 220 кВ», – отметили в акимате. Позже там сообщили, что на 21:30 по местному времени (19:30 по мск) подача электроэнергии по Атырауской области полностью восстановлена.