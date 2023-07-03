В двух регионах Казахстана частично приостановили добычу нефти

Затем в Telegram-канале акимата Атырауской области сообщили, что два региона подключились к единой энергетической системе России. «Полное снятие ограничений будет связано с набором нагрузки на электростанциях МАЭК и Атырауской ТЭЦ. Электроснабжение потребителей Атырауской области и Мангистауской области от ЕЭС России будет осуществляться в объеме до 130 МВт при технической возможности транзита 220 кВ», – отметили в акимате. Позже там сообщили, что на 21:30 по местному времени (19:30 по мск) подача электроэнергии по Атырауской области полностью восстановлена.