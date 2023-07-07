Суд арестовал рэпера Пашу Техника за демонстрацию нацистской символики на 13 суток

В суде пояснили, что рэперу назначили административный арест в связи с тем, что он в своем Telegram-канале демонстрировал нацистскую символику. ТАСС пишет, что претензии к рэперу связаны с его татуировками – грифом на железном кресте и Карлсоном с пропеллером в виде свастики.