Суд арестовал рэпера Пашу Техника за демонстрацию нацистской символики на 13 суток
Тверской районный суд города Москвы арестовал на 13 суток рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев) за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
Рэпера признали виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В суде пояснили, что рэперу назначили административный арест в связи с тем, что он в своем Telegram-канале демонстрировал нацистскую символику. ТАСС пишет, что претензии к рэперу связаны с его татуировками – грифом на железном кресте и Карлсоном с пропеллером в виде свастики.
В конце июня Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению четыре трека рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) в связи с тем, что в них содержится пропаганда употребления наркотиков.