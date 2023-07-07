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Общество

Суд арестовал рэпера Пашу Техника за демонстрацию нацистской символики на 13 суток

Ведомости

Тверской районный суд города Москвы арестовал на 13 суток рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев) за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Рэпера признали виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В суде пояснили, что рэперу назначили административный арест в связи с тем, что он в своем Telegram-канале демонстрировал нацистскую символику. ТАСС пишет, что претензии к рэперу связаны с его татуировками – грифом на железном кресте и Карлсоном с пропеллером в виде свастики.

В конце июня Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению четыре трека рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) в связи с тем, что в них содержится пропаганда употребления наркотиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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