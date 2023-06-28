Суд запретил четыре трека рэпера Scally Milano

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила рэпера в гибели несовершеннолетней девушки из-за передозировки наркотическими веществами, что МВД, исполнитель и концертный зал опровергли. После этого Дмитриев встретился с Мизулиной и заявил, что не имел цели «пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ». По его словам, он осознал свои ошибки и пересмотрел взгляд на свое творчество.