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Суд запретил четыре трека рэпера Scally Milano

Ведомости

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению четыре трека рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Речь идет о треках «Lovv66 – CBD FLOW», «О», «Два», «Сделать это». В прокуратуру Василеостровского района обратилась гражданка Строгановая, которая и попросила запретить распространение данных произведений среди несовершеннолетних.

В ходе судебного разбирательства была проведена экспертиза, которая установила в песнях рэпера пропаганду употребления наркотиков. Также специалисты обнаружили в текстах информацию, формирующую «позитивное отношение» к торговле наркотиками. Вместе с этим в суде отмечают, что сам автор позиционирует себя как «человек, употребляющий наркотики».

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В результате суд пришел к выводу, что треки рэпера могут сформировать у слушателей «желание повторить действия автора» и позитивное отношение к торговле наркотиками. Суд запретил к распространению произведения Scally Milano по 14 конкретным ссылкам.

В июне суд оштрафовал рэпера на 40 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил России. 22 апреля 2022 г. в Telegram была опубликована видеозапись с концерта исполнителя, на котором он «в микрофон публично скандировал нехорошее» против спецоперации.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила рэпера в гибели несовершеннолетней девушки из-за передозировки наркотическими веществами, что МВД, исполнитель и концертный зал опровергли. После этого Дмитриев встретился с Мизулиной и заявил, что не имел цели «пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ». По его словам, он осознал свои ошибки и пересмотрел взгляд на свое творчество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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