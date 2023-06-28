Суд запретил четыре трека рэпера Scally Milano
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению четыре трека рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Речь идет о треках «Lovv66 – CBD FLOW», «О», «Два», «Сделать это». В прокуратуру Василеостровского района обратилась гражданка Строгановая, которая и попросила запретить распространение данных произведений среди несовершеннолетних.
В ходе судебного разбирательства была проведена экспертиза, которая установила в песнях рэпера пропаганду употребления наркотиков. Также специалисты обнаружили в текстах информацию, формирующую «позитивное отношение» к торговле наркотиками. Вместе с этим в суде отмечают, что сам автор позиционирует себя как «человек, употребляющий наркотики».
В результате суд пришел к выводу, что треки рэпера могут сформировать у слушателей «желание повторить действия автора» и позитивное отношение к торговле наркотиками. Суд запретил к распространению произведения Scally Milano по 14 конкретным ссылкам.
В июне суд оштрафовал рэпера на 40 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил России. 22 апреля 2022 г. в Telegram была опубликована видеозапись с концерта исполнителя, на котором он «в микрофон публично скандировал нехорошее» против спецоперации.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила рэпера в гибели несовершеннолетней девушки из-за передозировки наркотическими веществами, что МВД, исполнитель и концертный зал опровергли. После этого Дмитриев встретился с Мизулиной и заявил, что не имел цели «пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ». По его словам, он осознал свои ошибки и пересмотрел взгляд на свое творчество.