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Общество

В Нью-Йорке мужчина на скутере открыл стрельбу

Ведомости

Вооруженный человек на скутере устроил стрельбу в Нью-Йорке, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на полицию города.

По данным департамента полиции, 25-летний мужчина ехал на скутере без номеров и открыл огонь в пяти разных местах в Куинсе и Бруклине. Правоохранители считают, что стрельба была случайной, мотивы этого человека неизвестны. В результате в Квинсе погиб 87-летний мужчина, еще один пострадавший находится в критическом состоянии.   

Нападавшего взяли под стражу, сообщили в полиции на пресс-конференции. Изъятое оружие, возможно, было незаконным.

«Мы не знаем мотива. Кажется, это на самом деле случайно», — сказал помощник начальника детективного бюро полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни.

По его словам, видеозаписи показывают, что задержанный «ни на кого не нацеливается, ни за кем не следит», а «беспорядочно стреляет в людей». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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