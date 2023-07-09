В Нью-Йорке мужчина на скутере открыл стрельбу

По данным департамента полиции, 25-летний мужчина ехал на скутере без номеров и открыл огонь в пяти разных местах в Куинсе и Бруклине. Правоохранители считают, что стрельба была случайной, мотивы этого человека неизвестны. В результате в Квинсе погиб 87-летний мужчина, еще один пострадавший находится в критическом состоянии.