В Нью-Йорке мужчина на скутере открыл стрельбу
Вооруженный человек на скутере устроил стрельбу в Нью-Йорке, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на полицию города.
По данным департамента полиции, 25-летний мужчина ехал на скутере без номеров и открыл огонь в пяти разных местах в Куинсе и Бруклине. Правоохранители считают, что стрельба была случайной, мотивы этого человека неизвестны. В результате в Квинсе погиб 87-летний мужчина, еще один пострадавший находится в критическом состоянии.
Нападавшего взяли под стражу, сообщили в полиции на пресс-конференции. Изъятое оружие, возможно, было незаконным.
«Мы не знаем мотива. Кажется, это на самом деле случайно», — сказал помощник начальника детективного бюро полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни.
По его словам, видеозаписи показывают, что задержанный «ни на кого не нацеливается, ни за кем не следит», а «беспорядочно стреляет в людей».