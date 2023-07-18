В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду экстремизма

Согласно изменениям, наказание по этой статье будет предусматривать как штраф до 300 000 руб., так и лишение свободы сроком до пяти лет. Пискарев объяснил необходимость принятия поправок распространением пропаганды массовых убийств в учебных заведения и детских садах. «Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их «модными» в молодежной среде через интернет и соцсети – крайне опасная тенденция», – пояснил депутат. Законопроект был внесен в Госдуму группой из пяти депутатов во главе с Пискаревым. Его соавторами выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев и вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой.