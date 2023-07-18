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В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду экстремизма

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет за пропаганду или оправдание идеологии экстремизма. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной, в первую очередь, на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность», – написал он, отметив, что принятие поправок будет способствовать защите безопасности России. Поправки предлагается внести в ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Согласно изменениям, наказание по этой статье будет предусматривать как штраф до 300 000 руб., так и лишение свободы сроком до пяти лет. Пискарев объяснил необходимость принятия поправок распространением пропаганды массовых убийств в учебных заведения и детских садах. «Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их «модными» в молодежной среде через интернет и соцсети – крайне опасная тенденция», – пояснил депутат. Законопроект был внесен в Госдуму группой из пяти депутатов во главе с Пискаревым. Его соавторами выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев и вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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