В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду экстремизма
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет за пропаганду или оправдание идеологии экстремизма. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
«Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной, в первую очередь, на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность», – написал он, отметив, что принятие поправок будет способствовать защите безопасности России. Поправки предлагается внести в ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).
Согласно изменениям, наказание по этой статье будет предусматривать как штраф до 300 000 руб., так и лишение свободы сроком до пяти лет. Пискарев объяснил необходимость принятия поправок распространением пропаганды массовых убийств в учебных заведения и детских садах. «Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их «модными» в молодежной среде через интернет и соцсети – крайне опасная тенденция», – пояснил депутат. Законопроект был внесен в Госдуму группой из пяти депутатов во главе с Пискаревым. Его соавторами выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев и вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой.