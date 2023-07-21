Суд отправил Стрелкова в СИЗО до 18 сентября

В материалах дела речь идет о двух постах в Telegram от 25 мая 2023 г. «Мой доверитель не отрицает, что посты были написаны им… Авторство он признает. Первый пост от 25 мая в его телеграм-канале о якобы готовящейся сдаче Крыма. Второй – от той же даты о невыплате средств бойцам десантных батальонов», – заявил адвокат Александр Молохов.