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Общество

Суд отправил Стрелкова в СИЗО до 18 сентября

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Игоря Гиркина-Стрелкова до 18 сентября, передает корреспондент «Ведомостей из зала суда.

«Выслушав доводы следствия, обвиняемого и защитников, суд приходит к выводу, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению», – огласила решение судья Олеся Менделеева.

Уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля. 21 июля сотрудники оперативных органов его задержали, после чего ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

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В материалах дела речь идет о двух постах в Telegram от 25 мая 2023 г. «Мой доверитель не отрицает, что посты были написаны им… Авторство он признает. Первый пост от 25 мая в его телеграм-канале о якобы готовящейся сдаче Крыма. Второй – от той же даты о невыплате средств бойцам десантных батальонов», – заявил адвокат Александр Молохов.

Вину по предъявленному обвинению Стрелков не признает. Представитель прокуратуры в ходе заседания поддержал позицию следователя и просил суд поместить Стрелкова под стражу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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