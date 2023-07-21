Суд отправил Стрелкова в СИЗО до 18 сентября
Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Игоря Гиркина-Стрелкова до 18 сентября, передает корреспондент «Ведомостей из зала суда.
«Выслушав доводы следствия, обвиняемого и защитников, суд приходит к выводу, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению», – огласила решение судья Олеся Менделеева.
Уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля. 21 июля сотрудники оперативных органов его задержали, после чего ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).
В материалах дела речь идет о двух постах в Telegram от 25 мая 2023 г. «Мой доверитель не отрицает, что посты были написаны им… Авторство он признает. Первый пост от 25 мая в его телеграм-канале о якобы готовящейся сдаче Крыма. Второй – от той же даты о невыплате средств бойцам десантных батальонов», – заявил адвокат Александр Молохов.
Вину по предъявленному обвинению Стрелков не признает. Представитель прокуратуры в ходе заседания поддержал позицию следователя и просил суд поместить Стрелкова под стражу.