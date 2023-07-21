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Общество

Стрелков попросил суд назначить ему домашний арест

Ведомости

В ходе заседания в Мещанском суде Москвы по избранию меры пресечения бывший сотрудник силовых структур Игорь Гиркин-Стрелков попросил назначить ему домашний арест вместо заключения в СИЗО. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

«По данному ходатайству могу сказать, что у меня диагностирована стенокардия второй степени, я принимаю необходимые лекарства. Поэтому мне бы хотелось меру пресечения в виде домашнего ареста», – заявил Стрелков.

Он назвал «смешными» доводы следствия о том, что он может скрыться, так как он находится в розыске Интерпола. «Прошу учесть, что на протяжении девяти лет я нахожусь в Москве и никогда не скрывался от органов», – подчеркнул Стрелков.

Следствие ходатайствовало об избрании Стрелкову меры пресечения в виде заключения под стражу. В начале заседания он попросил суд удалить из зала представителей СМИ, но судья ему отказал, сказав, что «у нас открытый судебный процесс». Сам Стерлков вину не признает.

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При этом ранее сотрудник правоохранительных органов рассказал «Ведомостям», что Гиркину нет необходимости избирать меру в виде заключения под стражу и следователь намерен просить подписку о невыезде.

Согласно материалам суда, мера пресечения избирается Стрелкову по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

Стрелков был главой ополчения Донбасса в 2014 г., экс-министром обороны ДНР, бывшим военным комендантом Донецка. Кроме того, Стрелков был сотрудником ФСБ России с 1996 г. В 2013 г. уволился из службы в звании полковника.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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