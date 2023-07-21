Стрелков попросил суд назначить ему домашний арест
В ходе заседания в Мещанском суде Москвы по избранию меры пресечения бывший сотрудник силовых структур Игорь Гиркин-Стрелков попросил назначить ему домашний арест вместо заключения в СИЗО. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
«По данному ходатайству могу сказать, что у меня диагностирована стенокардия второй степени, я принимаю необходимые лекарства. Поэтому мне бы хотелось меру пресечения в виде домашнего ареста», – заявил Стрелков.
Он назвал «смешными» доводы следствия о том, что он может скрыться, так как он находится в розыске Интерпола. «Прошу учесть, что на протяжении девяти лет я нахожусь в Москве и никогда не скрывался от органов», – подчеркнул Стрелков.
Следствие ходатайствовало об избрании Стрелкову меры пресечения в виде заключения под стражу. В начале заседания он попросил суд удалить из зала представителей СМИ, но судья ему отказал, сказав, что «у нас открытый судебный процесс». Сам Стерлков вину не признает.
При этом ранее сотрудник правоохранительных органов рассказал «Ведомостям», что Гиркину нет необходимости избирать меру в виде заключения под стражу и следователь намерен просить подписку о невыезде.
Согласно материалам суда, мера пресечения избирается Стрелкову по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).
Стрелков был главой ополчения Донбасса в 2014 г., экс-министром обороны ДНР, бывшим военным комендантом Донецка. Кроме того, Стрелков был сотрудником ФСБ России с 1996 г. В 2013 г. уволился из службы в звании полковника.