Консул сообщил об истечении сроков давности по обвинениям США в адрес Кислицына

В 2020 г. власти США обвинили Кислицина, который был на тот момент топ-менеджером Group-IB, в заговоре с целью продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 г. В компании тогда обвинения назвали бездоказательными и отметили, что предполагаемые преступления произошли до работы Кислицина в Group-IB.