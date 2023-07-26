Консул сообщил об истечении сроков давности по обвинениям США в адрес Кислицына
Срок давности по преступлению, в котором США обвиняют сотрудника F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никиту Кислицина, истек. Об этом сообщил консул-советник генерального консульства России в Алма-Ате Артем Оганов.
В июне Кислицын был задержан в Казахстане по запросу США. Оганов со ссылкой на его адвокатов рассказывает, что уголовно-процессуальный кодекс республики предусматривает выдачу только в том случае, если по преступлению не истек срок давности.
«Американцы вменяют ему эпизод 2011 г., по которому, согласно казахстанским законам, срок действия уже прошел. Поэтому мы надеемся на правильное и правовое разрешение этого вопроса и возвращение нашего гражданина на родину», – сообщил Оганов (цитата по «РИА Новости»).
Сотрудник генконсульства встречался с задержанным Кислициным. По его словам, россиянин не планирует просить убежище в Казахстане и рассчитывает вернуться домой. Оганов отметил, что процессуальные сроки рассмотрения вопроса об экстрадиции уже истекают и в ведомстве рассчитывают на положительный исход.
По данным F.A.C.C.T., претензии США к Кислицину связаны не с работой в компании, а с «кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем».
28 июня Тверской суд Москвы также объявил Кислицина в розыск по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения) и удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Кислицина. Как отметил в разговоре с «Ведомостями» источник, знакомый с обстоятельствами дела, российская сторона могла возбудить уголовное дело на родине, чтобы добиться выдачи Кислицина не США, а России, прецедент тому уже есть.
Замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявил, что российский запрос о выдаче Кислицина будет иметь приоритет перед американским из-за его гражданства.
В 2020 г. власти США обвинили Кислицина, который был на тот момент топ-менеджером Group-IB, в заговоре с целью продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 г. В компании тогда обвинения назвали бездоказательными и отметили, что предполагаемые преступления произошли до работы Кислицина в Group-IB.