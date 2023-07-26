СК возбудил уголовное дело о мошенничестве при закупках военного оборудования

Хинштейн уточнил, что были задержаны начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный и глава отдела ДГП Игорь Елисеев. Помимо этого задержали гендиректора поставщика Олега Чекрышева и его заместителя Александра Белякова и других фигурантов. Их доставили в управление для проведения следственных действий. Хинштейн добавил, что решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения. Собеседник «Ведомостей» же сообщил, что по делу нет подозреваемых, и, соответственно, никто не задержан.