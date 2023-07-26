СК возбудил уголовное дело о мошенничестве при закупках военного оборудования
Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о мошенничестве на 227 млн руб. при проведении госзакупок. Об этом «Ведомостям» сообщили в СК.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По предварительным данным следствия, была организована коррупционная схема при проведении госзакупок. В результате этого стоимость закупаемого товара завысили на 227 млн руб. СК уже допросил 12 человек, изъял документы и провел около 20 обысков в рамках расследования уголовного дела.
В свою очередь глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что органы собственной безопасности Росгвардии при участии ФСБ обнаружили коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс». По данным депутата, сотрудники Росгвардии вступили в сговор с поставщиком оборудования - компанией «Комплексные системы», после чего «Араксы» были куплены по заведомо завышенной цене.
Хинштейн уточнил, что были задержаны начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный и глава отдела ДГП Игорь Елисеев. Помимо этого задержали гендиректора поставщика Олега Чекрышева и его заместителя Александра Белякова и других фигурантов. Их доставили в управление для проведения следственных действий. Хинштейн добавил, что решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения. Собеседник «Ведомостей» же сообщил, что по делу нет подозреваемых, и, соответственно, никто не задержан.
Депутат сообщил, что уголовное дело стало результатом усилий Росгвардии, а проверка, материалы которой были направлены в военную прокуратуру и военное следствие, была организована по решению главы ведомства Виктора Золотова.