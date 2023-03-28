Хинштейн сообщил о задержании полковника Росгвардии Волкова
Депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Хинштейн рассказал о задержании начальника отдела Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова за «поставку некачественного и неисправного вооружения» на сумму 400 млн руб.
«Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн руб.», – написал депутат в своем Telegram-канале. По его словам, Волков является одним из фигурантов.
Сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ провели обыски в доме и квартире Волкова и задержали его на 48 часов. В отношении полковника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы, уточнил Хинштейн.
Депутат добавил, что по решению директора Росгвардии Виктора Золотова все собранные материалы были переданы в следственные органы и военную прокуратуру.
20 марта Хинштейн сообщил о «систематическом получении «откатов» от подрядчика, который занимался реконструкцией одной из воинских частей в Московской области. Тогда Хинштейн назвал подозреваемым по делу заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого. По данным депутата, с помощью такой схемы он мог получить 19 млн руб.
Позже, 22 марта, следствие обвинило Драгомирецкого в получении двух взяток на общую сумму более 28 млн руб. Военный следователь в Реутовском гарнизонном военном суде тогда рассказал, что генерал признал вину «не в полном объеме». Его заключили под стражу до 4 мая.