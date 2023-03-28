Хинштейн сообщил о задержании полковника Росгвардии Волкова

Сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ провели обыски в доме и квартире Волкова и задержали его на 48 часов. В отношении полковника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы, уточнил Хинштейн.